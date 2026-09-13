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Кадрова криза в Ювентус: Спалети без деветима за гостуването на Сасуоло

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Мачът е тази вечер.

ювентус лучано спалети разбраха нов договор 2028 година
Снимка: AP Photo
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Лучиано Спалети определи групата от 22 футболисти за гостуването на Сасуоло в Серия А в неделя вечер, но ще трябва да се справя без деветима основни играчи, сред които Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам и Мануел Локатели.

Ювентус попадна в сериозна кадрова криза още в началото на сезон 2026/27, като деветима футболисти от първия отбор няма да бъдат на разположение за неделното гостуване на „Мапей Стейдиъм“. Йълдъз, Локатели, Тюрам, Уестън Маккени, Андреа Камбиазо, Жереми Бога, Джеф Ехатор, Хуан Кабал и Аркадиуш Милик пропускат двубоя.

Така Спалети остава без трима от основните си полузащитници – Локатели, Тюрам и Маккени. На тяхно място в средата на терена срещу Сасуоло се очаква да започнат Дъглас Луис и Тюн Копмайнерс, които преди време също бяха сред футболистите, които Ювентус се опитваше да продаде.

Пап Матар Сар също попадна в групата за първи път след летния си трансфер от Тотнъм, а младият Аугусто Овусу получи повиквателна за първия отбор и също може да бъде използван в халфовата линия.

Друго ново попълнение – Ник Волтемаде, също ще бъде на разположение, но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще остане на пейката. При отсъствието на Йълдъз и Бога се очаква Керим Алайбегович да продължи да действа по левия фланг на атаката на Ювентус.

Спалети повика и 20-годишния защитник и национал на Италия до 20 години Филипо Панучо, както и 20-годишния английски нападател Джъстън Обоаводуо за гостуването на Сасуоло.

#Серия А 2026/2027 #ФК Ювентус

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