Рафа Юсте за Ламин Ямал: Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“

Вицепрезидентът на Барселона Рафа Юсте изрази категоричната си подкрепа за Ламин Ямал в битката за "Златната топка“. Ръководителят на каталунците заяви, че младият нападател напълно заслужава отличието заради представянето си и огромното влияние, което вече има върху футболните привърженици по света.

Юсте говори по темата по време на традиционния обяд между ръководствата на Барселона и Леванте преди двубоя между двата отбора. Вицепрезидентът на каталунския клуб беше заедно с президента Жоан Лапорта и не скри желанието си Ямал да получи най-престижната индивидуална награда във футбола.

"Виждам Ямал в много добра форма и смятам, че напълно заслужава "Златната топка“. Той е млад човек, който носи толкова много надежда и радост на децата по целия свят. Има изключителен талант за възрастта си и това е удивително. От много години не съм виждал футболист като него“, заяви Юсте.

Вицепрезидентът на Барселона акцентира не само върху качествата на Ямал на терена, но и върху начина, по който младият испански национал вдъхновява следващото поколение футболни привърженици.

"Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“, която заслужава. Просто защото носи толкова много щастие на момчетата и момичетата по целия свят, както и на всички нас, които обичаме футбола“, добави той.

Въпреки младата си възраст Ламин Ямал вече се утвърди като една от основните фигури на Барселона и испанския национален отбор. Именно представянето и влиянието му карат ръководството на каталунския клуб открито да го подкрепя в битката за "Златната топка“, като Юсте е убеден, че индивидуалният приз би бил логично признание за таланта на младата звезда.