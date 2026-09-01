Ламин Ямал стана най-младият, достигнал кота 50 в историята на Барселона

Ламин Ямал стана най-младият футболист в историята на Барселона, достигнал 50 гола. Испанският нападател постигна това при победата с 5:2 над Райо Валекано във втория кръг на Ла Лига, отбелязвайки две попадния.

Ямал беше на 19 години и 49 дни в деня на мача. Предишният рекордьор беше испанският нападател Хосеп Ескола, който записа това постижение през 1935-а на възраст 20 години и 356 дни. Лионел Меси, водещият реализатор на каталунския клуб за всички времена, достигна 50 гола на 21 години и 120 дни.

Ламин Ямал е продукт на Академията на Барселона и играе за мъжкия отбор от април 2023 година. С "каталунците" той спечели три пъти испанското първенство (2023, 2025, 2026), два пъти Суперкупата на Испания (2025, 2026) и веднъж Купата на страната (2025). С националния тим нападателят триумфира на Европейското първенство (2024) и на Световното първенство (2026).