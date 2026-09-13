Селта изпусна първата си победа, Малага измъкна точка в края на "Балаидос“

Селта и Малага продължават да чакат първата си победа през новия сезон в Ла Лига, след като завършиха 1:1 на "Балаидос“. Тимът на Клаудио Хиралдес поведе чрез Феран Жутгла в края на първото полувреме, но Адриан Ниньо донесе точката на гостите седем минути преди края на редовното време.

Малага започна по-активно и в първите минути опита да наложи продължително владение на топката. Постепенно обаче Селта намери своя ритъм и започна все по-често да достига до вратата на Алфонсо Ереро.

Феран Жутгла отправи първото си предупреждение в 17-ата минута, а малко по-късно поиска и дузпа след съприкосновение с Анхел Ресио, но съдията не видя основание да посочи бялата точка. В 22-рата минута нападателят засече с глава центриране на Хави Руеда, но изпрати топката над вратата.

Най-добрата възможност до този момент дойде в 24-тата минута. Серхио Карейра се озова на стрелкова позиция в наказателното поле, но Алфонсо Ереро спаси. Само три минути по-късно стражът на Малага отново се намеси решително – първо пресече подаване към Жутгла, а след това отрази и удара на Уго Алварес.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 40-ата минута. Жутгла получи топката пред наказателното поле, преодоля Пабло Мартинес с финт и с прецизен удар покрай гредата не остави шанс на Ереро за 1:0.

Селта заслужено се оттегли с аванс на почивката, след като постепенно пое инициативата и създаде повече опасности. Домакините отправиха седем удара през първата част срещу само два за Малага.

След подновяването на играта тимът от Виго опита да задържи контрола и беше близо до второ попадение. В 62-рата минута грешка на Исан Мерино изведе Вилиот Сведберг сам срещу вратаря, но Ереро отново спаси. Три минути по-късно Жутгла също получи добра възможност да удвои преднината, но стреля над напречната греда.

Треньорът на Малага Хуан Фунес потърси промяна от резервната скамейка и в 66-ата минута пусна Адриан Ниньо и Карлос Пуга. Именно Ниньо постепенно се превърна в най-опасния футболист на гостите, като на няколко пъти се оказа близо до изравняването.

Натискът на Малага се засили в заключителните минути. Първо Давид Ларубия опита удар от дистанция, а в 82-рата минута Андрей Раду трябваше да показва рефлекс след мощен изстрел на Пабло Мартинес.

Само минута по-късно гостите стигнаха до заслуженото изравняване. След изпълнение на корнер Адриан Ниньо намери най-добрата позиция в наказателното поле и с точен удар преодоля Раду за 1:1.

Клаудио Хиралдес хвърли в игра и ветерана Яго Аспас, който в 88-ата минута беше близо до впечатляващ победен гол. Капитанът опита техничен прехвърлящ удар към далечния ъгъл, но топката премина покрай вратата.

Равенството остави и двата отбора без победа от началото на кампанията. Селта е с четири точки след шест изиграни срещи, като всичките са дошли от равенства, докато Малага има три точки от пет двубоя след завръщането си в испанския елит.