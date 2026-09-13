БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Селта изпусна първата си победа, Малага измъкна точка в края на "Балаидос“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

Феран Жутгла даде аванс на домакините с красив гол преди почивката, но резервата Адриан Ниньо изравни за 1:1 в 83-ата минута

Селта изпусна първата си победа, Малага измъкна точка в края на "Балаидос“
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Селта и Малага продължават да чакат първата си победа през новия сезон в Ла Лига, след като завършиха 1:1 на "Балаидос“. Тимът на Клаудио Хиралдес поведе чрез Феран Жутгла в края на първото полувреме, но Адриан Ниньо донесе точката на гостите седем минути преди края на редовното време.

Малага започна по-активно и в първите минути опита да наложи продължително владение на топката. Постепенно обаче Селта намери своя ритъм и започна все по-често да достига до вратата на Алфонсо Ереро.

Феран Жутгла отправи първото си предупреждение в 17-ата минута, а малко по-късно поиска и дузпа след съприкосновение с Анхел Ресио, но съдията не видя основание да посочи бялата точка. В 22-рата минута нападателят засече с глава центриране на Хави Руеда, но изпрати топката над вратата.

Най-добрата възможност до този момент дойде в 24-тата минута. Серхио Карейра се озова на стрелкова позиция в наказателното поле, но Алфонсо Ереро спаси. Само три минути по-късно стражът на Малага отново се намеси решително – първо пресече подаване към Жутгла, а след това отрази и удара на Уго Алварес.

Натискът на домакините все пак даде резултат в 40-ата минута. Жутгла получи топката пред наказателното поле, преодоля Пабло Мартинес с финт и с прецизен удар покрай гредата не остави шанс на Ереро за 1:0.

Селта заслужено се оттегли с аванс на почивката, след като постепенно пое инициативата и създаде повече опасности. Домакините отправиха седем удара през първата част срещу само два за Малага.

След подновяването на играта тимът от Виго опита да задържи контрола и беше близо до второ попадение. В 62-рата минута грешка на Исан Мерино изведе Вилиот Сведберг сам срещу вратаря, но Ереро отново спаси. Три минути по-късно Жутгла също получи добра възможност да удвои преднината, но стреля над напречната греда.

Треньорът на Малага Хуан Фунес потърси промяна от резервната скамейка и в 66-ата минута пусна Адриан Ниньо и Карлос Пуга. Именно Ниньо постепенно се превърна в най-опасния футболист на гостите, като на няколко пъти се оказа близо до изравняването.

Натискът на Малага се засили в заключителните минути. Първо Давид Ларубия опита удар от дистанция, а в 82-рата минута Андрей Раду трябваше да показва рефлекс след мощен изстрел на Пабло Мартинес.

Само минута по-късно гостите стигнаха до заслуженото изравняване. След изпълнение на корнер Адриан Ниньо намери най-добрата позиция в наказателното поле и с точен удар преодоля Раду за 1:1.

Клаудио Хиралдес хвърли в игра и ветерана Яго Аспас, който в 88-ата минута беше близо до впечатляващ победен гол. Капитанът опита техничен прехвърлящ удар към далечния ъгъл, но топката премина покрай вратата.

Равенството остави и двата отбора без победа от началото на кампанията. Селта е с четири точки след шест изиграни срещи, като всичките са дошли от равенства, докато Малага има три точки от пет двубоя след завръщането си в испанския елит.

#Малага ФК #Ла Лига 2026/2027 #ФК Селта Виго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи
3
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
4
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
5
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европейски футбол

РБ Лайпциг разби Хамбургер с пет гола и се върна към победите в Бундеслигата
РБ Лайпциг разби Хамбургер с пет гола и се върна към победите в Бундеслигата
Лил оглави Лига 1 по голова разлика Лил оглави Лига 1 по голова разлика
Чете се за: 00:50 мин.
Брайтън разпиля Ковънтри с 5:0 и се превърна в най-резултатния отбор във Висшата лига Брайтън разпиля Ковънтри с 5:0 и се превърна в най-резултатния отбор във Висшата лига
Чете се за: 03:05 мин.
Илия Груев се завърна след пет месеца с асистенция за дубъла на Лийдс Илия Груев се завърна след пет месеца с асистенция за дубъла на Лийдс
Чете се за: 01:17 мин.
Рафа Юсте за Ламин Ямал: Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“ Рафа Юсте за Ламин Ямал: Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“
Чете се за: 02:17 мин.
Реал Мадрид и Тибо Куртоа са на крачка от нов договор до 2028 година Реал Мадрид и Тибо Куртоа са на крачка от нов договор до 2028 година
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември
Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“ Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“:...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ