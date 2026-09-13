БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Брайтън разпиля Ковънтри с 5:0 и се превърна в най-резултатния отбор във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

"Чайките“ записаха най-убедителната си победа от началото на сезона, а Люис Дънк блесна с феноменален гол от около 30 метра

Брайтън разпиля Ковънтри с 5:0 и се превърна в най-резултатния отбор във Висшата лига
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Брайтън продължи впечатляващото си начало на сезона във Висшата лига, след като разгроми новака Ковънтри с 5:0 като гост. Убедителният успех изведе "чайките“ на върха по отбелязани попадения в английския елит, докато кошмарният старт за състава на Франк Лампард продължи - Ковънтри остава без точка и дори без отбелязан гол.

Домакините имаха своите възможности в началото, но бяха наказани за пропуските си в 35-ата минута. Харалампос Костулас овладя по отличен начин, преодоля защитник и с мощен нисък удар от воле в далечния ъгъл даде аванс на Брайтън.

След почивката гостите окончателно поеха контрола. Само шест минути след подновяването на играта Малик Ялкуйе премина през двама бранители и хладнокръвно завърши ситуацията очи в очи с вратаря за 0:2.

В 70-ата минута Паскал Грос практически сложи точка на спора, реализирайки отсъдена дузпа за 0:3. Германецът прати топката в долния ъгъл и не остави шанс на вратаря на Ковънтри.

Истинското украшение на срещата обаче дойде в 83-ата минута. Капитанът Люис Дънк изстреля истински снаряд от около 30 метра, който попадна в горния ъгъл. Попадението веднага беше определено като един от ранните претенденти за гол на сезона.

Разгромът беше завършен в четвъртата минута на добавеното време. Влезлият като резерва Ясин Аяри получи от Грос пред наказателното поле и с прецизен фалцов удар в далечния долен ъгъл оформи крайното 5:0.

Тежкият следобед за Ковънтри беше допълнен и от червения картон на Тайво Авонийи. Домакините така и не успяха да стигнат до почетно попадение, въпреки че създадоха положения. Вратарят на Брайтън Барт Вербрюген направи няколко важни спасявания, включително при 0:0, и впоследствие беше избран за играч на мача от екипа на Sky Sports.

С петте попадения Брайтън вече е най-резултатният отбор във Висшата лига с 13 гола, а победата с 5:0 е изравнен клубен рекорд за най-голям успех като гост в Премиър лийг. За Ковънтри ситуацията е на противоположния полюс – тимът на Франк Лампард продължава да чака както първата си точка, така и първия си гол след завръщането в елита.

#Висша лига 2026/27 #ФК Ковънтри Сити #ФК Брайтън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спря България след четиригеймова битка в София
1
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен фестивал в Бразилия
2
Български ансамбъл спечели голямата награда на международен...
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението продължи
3
Цените на горивата: Кабинетът е готов с мерки, ако увеличението...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
4
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
5
Гледайте финалите на "Асарел България Оупън" по БНТ 3
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота в провинция Саксония-Анхалт
6
Екзитпол: "Алтернатива за Германия" печели с над 44% вота...

Още от: Европейски футбол

РБ Лайпциг разби Хамбургер с пет гола и се върна към победите в Бундеслигата
РБ Лайпциг разби Хамбургер с пет гола и се върна към победите в Бундеслигата
Лил оглави Лига 1 по голова разлика Лил оглави Лига 1 по голова разлика
Чете се за: 00:50 мин.
Селта изпусна първата си победа, Малага измъкна точка в края на "Балаидос“ Селта изпусна първата си победа, Малага измъкна точка в края на "Балаидос“
Чете се за: 04:20 мин.
Илия Груев се завърна след пет месеца с асистенция за дубъла на Лийдс Илия Груев се завърна след пет месеца с асистенция за дубъла на Лийдс
Чете се за: 01:17 мин.
Рафа Юсте за Ламин Ямал: Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“ Рафа Юсте за Ламин Ямал: Надявам се справедливостта да възтържествува и да му дадат "Златната топка“
Чете се за: 02:17 мин.
Реал Мадрид и Тибо Куртоа са на крачка от нов договор до 2028 година Реал Мадрид и Тибо Куртоа са на крачка от нов договор до 2028 година
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София на 9 септември
Съдът остави в ареста обвиняемия за палежите на автомобили в София...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове След взривовете край Дряново: Разследващи влязоха във военните складове
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“ Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Рекорден брой участници се включиха в деветото издание на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
МВР и прокуратурата ще представят нова информация по случая...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Надежда Йорданова за случая с „петричкия Ескобар“:...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ