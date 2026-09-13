Брайтън разпиля Ковънтри с 5:0 и се превърна в най-резултатния отбор във Висшата лига

Брайтън продължи впечатляващото си начало на сезона във Висшата лига, след като разгроми новака Ковънтри с 5:0 като гост. Убедителният успех изведе "чайките“ на върха по отбелязани попадения в английския елит, докато кошмарният старт за състава на Франк Лампард продължи - Ковънтри остава без точка и дори без отбелязан гол.

Домакините имаха своите възможности в началото, но бяха наказани за пропуските си в 35-ата минута. Харалампос Костулас овладя по отличен начин, преодоля защитник и с мощен нисък удар от воле в далечния ъгъл даде аванс на Брайтън.

След почивката гостите окончателно поеха контрола. Само шест минути след подновяването на играта Малик Ялкуйе премина през двама бранители и хладнокръвно завърши ситуацията очи в очи с вратаря за 0:2.

В 70-ата минута Паскал Грос практически сложи точка на спора, реализирайки отсъдена дузпа за 0:3. Германецът прати топката в долния ъгъл и не остави шанс на вратаря на Ковънтри.

Истинското украшение на срещата обаче дойде в 83-ата минута. Капитанът Люис Дънк изстреля истински снаряд от около 30 метра, който попадна в горния ъгъл. Попадението веднага беше определено като един от ранните претенденти за гол на сезона.

Разгромът беше завършен в четвъртата минута на добавеното време. Влезлият като резерва Ясин Аяри получи от Грос пред наказателното поле и с прецизен фалцов удар в далечния долен ъгъл оформи крайното 5:0.

Тежкият следобед за Ковънтри беше допълнен и от червения картон на Тайво Авонийи. Домакините така и не успяха да стигнат до почетно попадение, въпреки че създадоха положения. Вратарят на Брайтън Барт Вербрюген направи няколко важни спасявания, включително при 0:0, и впоследствие беше избран за играч на мача от екипа на Sky Sports.

С петте попадения Брайтън вече е най-резултатният отбор във Висшата лига с 13 гола, а победата с 5:0 е изравнен клубен рекорд за най-голям успех като гост в Премиър лийг. За Ковънтри ситуацията е на противоположния полюс – тимът на Франк Лампард продължава да чака както първата си точка, така и първия си гол след завръщането в елита.