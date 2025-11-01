РБ Лайпциг се изкачи на второ място в Бундеслигата след успех над Щутгарт

Отборът на РБ Лайпциг победи с 3:1 гостуващия Щутгарт в среща от деветия кръг на Бундеслигата и се изкачи на второ място в класирането.

Автогол на Джеф Шабо от Щутгарт даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а в 59-ата Ян Диоманде преодоля вратаря с удар в долния десен ъгъл и направи 2:0.

В 65-ата минута гостите върнаха едно попадение чрез Тиаго Томас, който нахлу в наказателното поле и се разписа със страхотен удар сам срещу вратаря.

В 91-ата минута Ромуло Кардодо оформи крайното 3:1, възползвайки се от грешка на вратаря Александър Нюбел.

В класирането РБ Лайпциг събра 22 точки и се изкачи втори, на две пред Борусия Дортмунд и на две зад лидера Байерн Мюнхен, който приема Байер Леверкузен в късния двубой. Щутгарт е четвърти с 18 точки.

Шестият в класирането Айнтрахт Франкфурт направи 1:1 при гостуването си на Хайденхайм.

Предпоследният Майнц 05 и Вердер Бремен завършиха 1:1. Силван Видмер даде аванс за домакините в 36-ата минута, а в 86-ата Йенс Стаге изравни с удар в долния десен ъгъл.

Борусия Мьонхенгладбах разгроми Санкт Паули с 4:0, а Унион Берлин и Фрайбург не си отбелязаха голове и приключиха при 0:0.