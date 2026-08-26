РБ Лайпциг си върна Кристофър Нкунку

РБ Лайпциг привлече френския нападател Кристофър Нкунку от Милан под наем с опция за закупуване, съобщи клубът от Бундеслигата, цитиран от агенция Reuters.

28-годишният футболист се завръща в тима от Лайпциг, където игра от 2019-а до 2023-а. Той отбеляза 70 гола и спечели две Купи на Германия през този период, а през сезон 2022/2023 завърши в челото на голмайсторската класация в Бундеслигата.

„Той вече показа изключителния си талант и това, че може да променя мачовете“, коментира в изявление управляващият директор по спортните въпроси в РБ ЛайпцигМарсел Шефер.

Кристофър Нкунку, който започна кариерата си в Пари Сен Жермен, премина в Челси през 2023 година. Той се бореше с контузии по време на престоя си на „Стамфорд Бридж“, но спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство с отбора от Висшата лига.

Нкунку подписа с Милан миналата година и отбеляза осем гола в 35 срещи през сезон 2025/2026. Той има и 18 мача за националния отбор на Франция.