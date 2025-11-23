РБ Лайпциг си върна второто място в Бундеслигата

Отборът на РБ Лайпциг спечели домакинството си срещу Вердер Бремен с 2:0 в двубой от 11-ия кръг на Бундеслигата. "Биковете" са втори във временното класиране с 25 точки, на 6 зад лидера Байерн Мюнхен и на 2 пред третия Байер Леверкузен.

"Бременските музиканти" пък прекъснаха добрата си серия и заемат осма позиция с 15 точки в актива си.

Домакините отбелязаха и двата гола през второто полувреме. 19-годишният Асан Уедраого даде преднина на Лайпциг в 63-ата минута.

Кеке Топ от Вердер прати топката в мрежата на противника в 71-ата минута, но след преразгеждане на ситуацията със системата за видеоарбитраж-ВАР попадението не бе зачетено заради засада.

РБ Лайпциг нанесе втория си удар в 80-ата минута, когато Ксавер Шлагер направи резултата 2:0, насочвайки топката в долния ляв ъгъл на вратата на Вердер Бремен.