Реакции след стрелбата на вечерята с Доналд Тръмп

Реакции по света след стрелбата, открита по време на гала вечерята на журналисти, на която присъстваха и президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че с облекчение е научила, че Доналд Тръмп и останалите присъстващи на вечерята във Вашингтон са невредими. Фон дер Лайен допълва, че насилието няма място в политиката.

Срещу политическото насилие се обяви и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Политическото насилие няма място в една демокрация, заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. В социалната мрежа Екс Калас написа, че е облекчена, че всички хора, които са присъствали на гала вечерята, на която отекнаха изстрелите, са били изведени в безопасност.

Британският премиер Киър Стармър написа, че е шокиран от видяното по време на вечерята на кореспондентите, а по думите на испанския премиер Педро Санчес, насилието никога не е отговор.