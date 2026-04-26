Евакуираха президента на САЩ след стрелба на вечерята за кореспонденти в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания бяха евакуирани от вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, след като в залата, където се провеждаше събитието, се чуха изстрели. Заедно с първото семейство бяха изведени политици и журналисти.

Стрелецът е задържан. Няма пострадали.

Малко след като събитието започна, около 10-15 минути се е чул силен шум, след което е настъпила паника и всички гости са се скрили под масите. Веднага е евакуирана цялата зала.

"В момента всички журналисти и всички гости на събитието са извън сградата. Според последната информация е имало въоръжен мъж. Не се знае дали това наистина е така или паниката беше неоправдана, но събитието беше прекъснато и всички сме навън, извън хотела", разказа кореспондентът на БНТ във Вашингтон Радослав Минчев.

