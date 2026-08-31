Реал Мадрид финализира още един трансфер

Реал Мадрид финализира привличането на 19-годишния Серхио Мартинес от Расинг Сантандер. „Кралският клуб“ активира освобождаващата клауза в договора на младия защитник, която е на стойност 3 милиона евро.

Мартинес, който направи впечатление с изявите си за новака в Ла Лига, ще започне в дубъла на Реал Мадрид. В същото време талантът ще получи възможност да тренира и с първия отбор на испанския гранд.

Договорът на футболиста с мадридчани е до лятото на 2030 година.

От Расинг потвърдиха раздялата с Мартинес и обявиха, че Реал Мадрид ще изплати наведнъж пълния размер на освобождаващата клауза.