Реал Мадрид оцеля срещу Барселона в дуела на титаните

Реал Мадрид изкова втори пореден успех в Евролигата и да де нови признаци, че започва да набира скорост. Селекцията на Чус Матео измъкна първото "Ел Класико" за сезона в турнира на богатите и подчини Барселона с 97:90 след две продължения в среща от 12-ия кръг, изиграна в "Палау Блауграна". Двата тима не разочароваха зрителите и сътвориха пореден вълнуващ дуел от вечното си съперничество, но в края на вторите допълнителни пет минути мадридчани оцеляха и нанесоха нов удар по самочувствието на каталунците, които сбъркаха за трети последователен път в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

"Белите" имат шест победи и шест загуби, което им отрежда десетото място във временното класиране, а баскетболистите на Жуан Пенароя могат да се похвалят със седем успеха, като имат и пет загуби. На 3 декември (вторник) Реал ще се отправи към Франция за визита на АСВЕЛ Вильорбан, докато "лос кулес" ще гостува на Панатинайкос.

The #RivalrySeries did NOT disappoint going all the way to Double OT!



But the visitors take El Clásicopic.twitter.com/h2DMETRp40