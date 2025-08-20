България без шанс за същинските световни квалификации

Българският национален отбор за мъже изгуби и последните си надежди за място в същинските квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. Селекцията на Росен Барчовски отстъпи пред Нидерландия със 70:97 в среща от последния шестия кръг в група F на предварителните пресявки, изиграна зала "Топспортсентрум", Алмере. Началото не предвещаваше подобен изход, тъй като българите демонстрираха отлично лице и често повеждаха със 7 точки, с колкото се нуждаеха да спечелят в опит да се класират напред, но нидерландците включиха на друга скорост в края на първото полувреме и постепенно наложиха волята си, за да изпепелят българските мечти за успех. Поражението срещу нидерландския отбор даде и отговор на въпроса къде се намира на картата мъжкият ни баскетбол в този момент.

Официален дебют за българския тим направи Георги Герганов.

По този начин "лъвовете" финишираха на последното трето място в крайното класиране с една победа и три загуби, докато "лалетата" са на обратния полюс, което бе достатъчно да завършат на върха и да се класират за следващата фаза. Това означава, че "трикольорите" ще играят предварителни квалификации за Евробаскет 2029 в Гърция, Испания, Словения и Естония.

Присъствието на Емил Стоилов, Димитър Димитров и Борислав Младенов, както и здравата на пръв поглед игра в защита, позволиха на гостите да търсят нужната разлика в откриващите минути. Домакините реагираха светкавично и възстановиха баланса на силите чрез Тристан Енурна, Люкас Н‘Гесан и Мелвин Леунс, но Иван Алипиев влезе в действие и се погрижи българите да си издействат аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

Нидерландците често наказваха лошата игра в защита на своите съперници в хода на следващата десетка, като чрез обичайните заподозрени поставиха равенството на таблото. Напрежението в българския лагер си каза думата, особено в дефанзивен план, което бе достатъчно за Енурна да провокира пълния обрат и към това „лалетата“ да се оттеглят в съблекалнята при 51:41.

Промяната на статуквото изглеждаше като мисия не възможна на старта на третата част, като безплодните атаки се редуваха от двете страни. Пробуждането в дефанзивен план, съчетано с проблясъци на Константин Костадинов и Илиян Пищиков, запали известна искра за „лъвовете“, но Люкас Кройтхоф уби мечтите им и извоюва 12-точков актив на нидерландския отбор след 30 минути игрово време.

В заключителната четвърт домакините не намалиха оборотите и интригата се изпари на бърза ръка. До финалната сирена ситуацията за "трикольорите" не намериха аргументи дори и за някакъв щурм, което предопредели и съдбата им.

Иван Алипиев се разписа с 15 точки за българите. Илиян Пищиков се отчете с 11.