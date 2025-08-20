Никола Йокич е най-високоплатеният играч на Евробаскет 2025

Никола Йокич води в списъка за най-качествените играчи на Евробаскет 2025, както и сред тези с най-високи заплати.

В класацията от 15 баскетболисти, изготвена от специализираното издание basketnews.com, начело е именно Йокич (Денвър Нъгетс) с възнаграждение от 55.2 милиона долара. Следват гръцкият национал Янис Адетокунбо (Милуоки Бъкс) с прогнозна заплата от 54.1 милиона долара, финландецът Лаури Марканен (Юта Джаз) с 46.4 милиона и словенската звезда Лука Дончич (Лос Анджелис Лейкърс) с 46 милиона.

Топ 5 на най-високоплатените баскетболисти, които ще играят с националите си отбори на шампионата на Стария континент по-късно този месец, оформя германският национал Франц Вагнер (Орландо Меджик) със заплата от 38.7 милиона долара.

Десетката допълват турчинът Алперен Шенгюн (Хюстън Рокетс) с 33.9 милиона, латвиецът Кристапс Порзингис (Атланта Хоукс) с 30.7, черногорецът Никола Вучевич (Чикаго Булс) с 21.5, босненецът Юсуф Туркич (Юта Джаз) с 19.4 и испанецът Санти Алдама (Мемфис Гризлис) с 18.4 милиона долара.