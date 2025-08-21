БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Спорт
Съставът на Лилия Георгиева с нов верен ход към следващата фаза на шампионата.

Баскетболните националки до 16 г. пребориха Гърция на европейското в Истанбул
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за момичета по баскетбол до 16 години постигнаха втори пореден успех и се доближиха до следващата фаза на европейското първенство в Истанбул, Дивизия Б. Съставът на Лилия Георгиева отказа Гърция със 70:58 в мач от втория кръг в група D. В Баскетболния център за развитие интрига не липсваше, особено през второто полувреме, но силен край се оказа достатъчен за българките да нанесат своя удар за две поред на шампионата в южната ни съседка.

По този начин младите "лъвици" имат пълен актив от две победи и се намират върха във временното класиране. Утре (петък) българският тим ще спори със Северна Македония от 13:00 часа българско време.

Слабата резултатност и рядката смяна на водачеството белязаха началото. Впоследствие точните стрелби на Деяна Станиславова и Фатме Кичучкова осигуриха сериозен импулс на символичните домакини, които сложиха край на статуквото и се откъснаха с 10 точки в края на дебютната част.

Катрина Бозова взе нещата в свои ръце на старта на втората част, давайки допълнителен импулс на българките. Последва светкавичен отговор на символичните гости с помощта на Калиопи Хосуела, Ревека Какар и Пангела Бекири, за да направят пълен обрат и да се изстрелят на голямата почивка при 29:28.

Гъркините продължиха в същия дух и при подновяването на играта, когато отвориха и крехка разлика. Девора Тенева, Бозова и Станиславова имаха други намерения, повеждайки младите „лъвици“ към пореден обрат и точка аванс след 30 минути игра.

Драматични моменти не липсваха и в началото на финалната десетка, в която преобладаваше размяната на точни стрелби. Последва силна серия, дело на Александра Атанасова, Бозова, Тенева и Станиславова, за да може българския тим да си върне лидерството, да си изгради двуцифрен актив и да погледне смело към победата до края.

Деяна Станиславова се отличи за българките със своите 24 точки и 11 борби. Катрина Бозова приключи с 13, 7 борби и 6 асистенции, Девора Тенева 11 точки.

Калиопи Хосуела отговори за гъркините с 18 точки и 4 тройки, Пангела Бекири има 10.

#Национален отбор на Гърция по баскетбол за момичета до 16 години #Европейско първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Дивизия "В" #Български национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години

