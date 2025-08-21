БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази

Снимки, направени минути преди инцидента, показват, че коланите не са били в добро състояние

нова следа трагичния полет несебър морякът изхвърлил катарамата прикрие следи
Слушай новината

Смущаващи детайли след трагедията в Несебър, при която 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут. Снимки, направени минути преди инцидента, показват, че коланите не са били в добро състояние, въпреки това майката и детето са издигнати във въздуха. Има данни, че морякът на лодката е изхвърлил катарамите в морето след падането на детето. Никой от задържаните не е притежавал квалификация за атракцията „Парасейлинг“. Всичко това стана ясно в съдебната зала, по време на разглеждането на мерките за неотклонение на тримата мъже, осъществили злощастния полет.

Според прокуратурата случаят със смъртта на 8-годишното дете показва тотално пренебрегване на правилата за безопасност.

Сузана Койнова, прокурор: „Съгласно събраните доказателства и материали по делото налагат вземането на най-тежката мярка за неотклонение, а именно "задържане под стража".

БНТ: Регистриран ли е този полет с парашут, има ли документи, издаден ли е касов бон?

Разследването е в много начален етап, едва на няколко дни, работи се."

В съдебната зала бяха показани снимки на майката и детето, направени за спомен, минути преди да полетят във въздуха. Според съда и при двата колана, прикрепящи детето за парашута се вижда, че са в лошо състояние.

Ваня Радиева, адвокат на капитана Христо Раев: „Видях, наистина, на едното място конци на колана, леко е усукано, но не мога да твърдя, че коланът е бил в неизправност – видимо. В наредбата изрично пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по „Парасейлинг“. В случая ние имаме капитан и моряк, на които аз дори не съм видяла техните договори. Те нямат договори, няма приложени по делото договори, не можем да видим длъжностната им характеристика“.

В съдебната зала стана ясно, че морякът Камен Тенев е поставил коланите на майката и детето. А след инцидента е изхвърлил катарамите, които са ги държали, в морето.

Според адвокатите и на тримата обвиняеми, те не са били наети на работа като специалисти по „Парасейлинг“. Отговорникът на базата е назначен като касиер, а вместо инструктор за воден парашут, съоръжението е обслужвано от моряк.

Захари Кирилов, адвокат на моряка Камен Тенев: „Никой не може да носи наказателна отговорност за нещо, за което е отговорен друг. Това нещо не беше коментирано от съда, не бе коментирана липсата на инструктор на кого се дължи изобщо. Управителят на дружеството не беше коментиран от съда.

БНТ: Защо е изхвърлил частите от колана след инцидента в морето?

При 7 минути време отредено ни в деловодството, за да се запознаем, дори и с тези доказателства не разполагахме, налични ли са или не, тези твърдения на съда са от твърденията на прокуратурата“.

Капитанът на лодката е пуснат под парична гаранция с мотива, че само е управлявал плавателния съд и няма пряка отговорност за съоръжението.

#инцидент с парашут #трагедия в Несебър #несебър

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
1
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
2
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
3
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
4
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
5
Израел обяви "втори етап" от превземането на град Газа
Стилияна Николова временно води в квалификацията в многобоя на световното първенство по художествена гимнастика
6
Стилияна Николова временно води в квалификацията в многобоя на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:57 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания Убиецът от Първомай е направил частични самопризнания
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян Огънят в Сливница стигна до първите къщи, но беше овладян
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала се от...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ