Реал Мадрид отново е лидер в Испания

Отборът на Реал Мадрид победи Хетафе с 1:0 като гост в мач от 9-ия кръг на Ла Лига. С успеха Реал оглави първото място отново. В герой за тима за превърна Килиан Мбапе, който вкара единствения гол.



Реал дълго време не успяваше да пробие защитата на съперника, но влизането на Винисиус Жуниор като резерва даде нужния импулс. Бразилецът успя да изкара два червени картона на футболисти на Хетафе, като между тях Мбапе вкара единствения гол в 80-ата минута.

Първо Ниом беше отстранен директно за удар без топка срещу Вини. Това стана в 78-ата минута, а две минути по-късно Мбапе беше точен. В 84-тата пък и Алекс Санкрис беше отстранен, след като фаулира Винисиус и получи втори жълт картон. Съдията, който показа картоните - Хосе Мунуера Монтеро, е този, който през миналия сезон изгони Джуд Белингам за реплика срещу Осасуна.