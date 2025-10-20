БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид отново е лидер в Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

В герой за тима се превърна Килиан Мбапе, който вкара единствения гол.

Франко Мастантуоно и Мбапе
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Реал Мадрид победи Хетафе с 1:0 като гост в мач от 9-ия кръг на Ла Лига. С успеха Реал оглави първото място отново. В герой за тима за превърна Килиан Мбапе, който вкара единствения гол.

Реал дълго време не успяваше да пробие защитата на съперника, но влизането на Винисиус Жуниор като резерва даде нужния импулс. Бразилецът успя да изкара два червени картона на футболисти на Хетафе, като между тях Мбапе вкара единствения гол в 80-ата минута.

Първо Ниом беше отстранен директно за удар без топка срещу Вини. Това стана в 78-ата минута, а две минути по-късно Мбапе беше точен. В 84-тата пък и Алекс Санкрис беше отстранен, след като фаулира Винисиус и получи втори жълт картон. Съдията, който показа картоните - Хосе Мунуера Монтеро, е този, който през миналия сезон изгони Джуд Белингам за реплика срещу Осасуна.

#ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
3
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
3
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Европейски футбол

Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
Рафа Леао се завърна на голямата сцена и изкачи Милан на върха в Италия
Аталанта и Лацио не си вкараха гол Аталанта и Лацио не си вкараха гол
Чете се за: 00:57 мин.
Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд" Манчестър Юнайтед с огромна победа над Ливърпул на "Анфийлд"
Чете се за: 02:15 мин.
Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт Фрайбург стигна до точка след късен гол срещу Айнтрахт Франкфурт
Чете се за: 01:10 мин.
Болоня продължава да впечатлява в Серия А Болоня продължава да впечатлява в Серия А
Чете се за: 01:10 мин.
Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат Астън Вила надигра Тотнъм в Северен Лондон след обрат
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ