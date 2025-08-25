БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

Реал Мадрид постигна втори успех в Ла Лига, Килиан Мбапе се разписа на два пъти

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Снимка: БТА
Реал Мадрид постигна убедителен успех с 3:0 като гост на Овиедо в среща от втория кръг на испанската Ла Лига.

Килиан Мбапе отбеляза първите два гола - по едни в двете полувремена, в 37-ата и 83-ата минута, а Винисиус Жуниор добави едно попадение в третата минута на добавеното време, за да оформи крайното 3:0 за гостите. Мбапе даде преднина на Реал, след като Аурелиен Чуамени спечели топката в центъра на терена и бързо пусна към Арда Гюлер, който намери французина с добро подаване. Голът предизвика бурни освирквания от домакинската публика, която беше убедена, че е имало нарушение на Чуамени.

Първата среща между двата тима от ноември 2002 година насам се оказа доста оспорвана, а дисциплинираната защита на Овиедо ограничи нападението на гостите до само един гол през по-голямата част от мача. Домакините бяха близо и до изравнително попадение, след като Кваси Сибо удари греда.

Вместо това, Реал Мадрид стигна до втори гол в 83-ата минута. Влезлият като резерва Винисиус подаде към Мбапе, който хладнокръвно реализира за 2:0. Минути по-късно Килиан Мбапе имаше шанс за хеттрик, но мощният му изстрел от разстояние беше спасен от вратаря на Овиедо Аарон Ескандел.

Стражът на мадридчани Тибо Куртоа трябваше да се намеси прецизно, за да отрази удар на Хайсем Хасан, а в третата минута на добавеното време Винисиус Жуниор се озова сам в наказателното поле и спокойно вкара за 3:0.

Мадридчани държат третата позиция във временното класиране с 6 точки от два изиграни двубоя, колкото имат и първите два тима в подреждането - Виляреал и Барселона. Новакът Овиедо допусна втора загуба и остава предпоследен, 19-и.

