Реал Мадрид пребори Марсилия за успешен старт в Шампионската лига

Реал Мадрид (Испания) оцеля труден тест на старта на кампанията си в Шампионската лига. Възпитаниците на Чаби Алонсо победиха Олимпик Марсилия (Франция) след пълен обрат - 2:1, на "Сантяго Бернабеу".

Въпреки че Кралския клуб създаде нужните положения да разгроми съперника, той изостана рано и трябваше да бъде спасен от мегазвездата си Килиан Мбапе, който реализира две дузпи за успеха. Мадридчани трябваше да доиграят и последните 25 минути с човек по-малко заради червен картон на Дани Карвахал, който от своя страна се появи на терена в петата минута след контузия на Трент Александър-Арнолд.

Роденият в Париж нападател на "Белия балет" Килиан Мбапе можеше да накаже един от големите си съперници още във втората минута по изключително красив начин, но ножичният му удар мина на сантиметри от вратата на Херонимо Рули.

Домакините обаче понесоха тежък удар в 5-ата минута, когато Чаби Алонсо бе принуден да извади контузения Трент Александър-Арнолд. На мястото на англичанина влезе Дани Карвахал.

Само минута по-късно обаче колебливата френска защита отново допусна грешка и наскоро навършилият 18 години Франко Мастантуоно промуши кълбото между краката на сънародника си Рули, но стражът успя да направи достатъчно, за да го отклони в гредата.

Задушаващият натиск на Кралския клуб отново създаде сериозна предпоставка за гол в 10-ата минута, когато Мбапе преодоля защитник и се оказа на добра стрелкова позиция, но Рули спаси отново.

В един от малкото пъти, в които "бяло-сините" изнесоха топката от собственото наказателно поле, се стигна и до опасен шут на Тимъти Уеа, който премина на сантиметри над вратата на мадридчани.

И въпреки че Реал доминираше изцяло двубоя, в 22-ата минута Марсилия разигра светкавична контраатака, която доведе до първия гол в срещата. Мейсън Грийнууд открадна топката в средата на терена от Арда Гюлер, напредна в половината на съперника и подаде към сина на носителя на "Златната топка" Джордж Уеа, който този път не сбърка и шокира всички на "Сантяго Бернабеу".

Пет минути по-късно обаче главният съдия Ирфан Пелто отсъди дузпа за "Белия балет" за нарушение на Жофри Кондогбиа срещу Родриго. Зад топката застана Мбапе, който този път наказа марсилци, въпреки че Рули хвана ъгъла на изпълнение.

Предпочитанието на гостите да изнасят кълбото с разиграване изглеждаше като грешната стратегия, което бе доказано и в 39-ата минута, когато дълга топка на Херонимо Рули намери Пиер-Емерик Обамеянг. Габонецът се освободи от защитата на Реал, но завършващият удар не отговаряше на нивото на нападател като него.

Малко след това "олимпийците" отново се опитаха да изградят нападението си постепенно, което доведе до грешка, а Мбапе получи нов шанс да стреля, но Рули продължи да бъде непробиваем от игра.

Аржентинецът отново трябваше да бъде на ниво в последното положение за полувремето, когато неговият сънародник Мастантуоно остана сам в наказателното поле на страхотна позиция, но за пореден път вратарят надделя.

Разстрелът пред вратата на Олимпик Марсилия продължи и през втората част, но "бяло-сините" си намираха пролуки, каквато се откри в 56-ата минута, когато Обамеянг тества рефлексите на Тибо Куртоа, но белгийският страж се справи с опасността.

Двубоят бе изключително нервен сам по себе си, но в средата на второто полувреме страстите се нажежиха още повече, когато влезлият като резерва Карвахал удари с глава лицето на Херонимо Рули. Ситуацията първоначално убегна от погледа на босненския съдия, но след преразглеждане с ВАР, опитният десен бек бе изгонен в 71-ата минута.

Френският тим със сигурност е почувствал, че може да извлече шокиращ резултат от този сблъсък, но в 79-ата минута Пелто отново посочи бялата точка след игра с ръка на Факундо Медина. Марсилци протестираха това решение, но главният съдия не промени първоначалната си преценка, което даде шанс на Мбапе да успокои страстите. Френската мегазвезда изпълни поредната хладнокръвна дузпа, за да реализира пълния обрат в 81-ата минута.

В последните минути "олимпийците" се хвърлиха напред и дадоха всичко по силите си да си върнат поне точката от двубоя, но без успех и така Кралския клуб потегли успешно в най-престижния европейски клубен турнир.

Във втория кръг на Шампионската лига Реал Мадрид ще гостува на казахстанската сензация Кайрат на 30 септември, а на същата дата Марсилия приема нидерландския Аякс.