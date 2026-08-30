БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид продължава без грешка след разгром над Малага

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Джуд Белингам поведе "белия балет“ към успех с 4:0, а Килиан Мбапе и Арда Гюлер също се разписаха на "Сантиаго Бернабеу“

Реал Мадрид продължава без грешка след разгром над Малага
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид продължи перфектния си старт на сезона в Ла Лига, след като разгроми новака Малага с 4:0 у дома в двубой от третия кръг. Отборът на Жозе Моуриньо реши изхода от срещата още през първия половин час и вече има пълен актив от девет точки.

Голямата фигура за мадридчани през първата част беше Джуд Белингам. Английският национал откри резултата в 19-ата минута, когато овладя спорна топка, преодоля трима футболисти на гостите и с остър удар по земята не остави шансове на Алфонсо Ереро.

Само седем минути по-късно преднината на Реал беше удвоена. Белингам отново се оказа в центъра на събитията и стреля с глава, а Ереро не успя да се справи със ситуацията след сблъсък със свой съотборник и си отбеляза автогол за 2:0.

В 30-ата минута дойде моментът и на Килиан Мбапе. Трент Александър-Арнолд изпрати отлично центриране към французина, който засече топката от въздуха с мощно воле и направи резултата класически.

Реал продължи да контролира събитията и след почивката. Малко след подновяването на играта Белингам беше близо до второто си попадение в срещата, но този път ударът му срещна гредата.

Малага така и не намери отговор на превъзходството на домакините, а в добавеното време резервата Арда Гюлер оформи крайното 4:0 и постави точка на убедителното представяне на мадридчани.

След три изиграни кръга Реал Мадрид е с девет точки от възможни девет и има две повече от Атлетико Мадрид и Алавес.

Барселона е с шест точки и може да се изравни с големия си съперник на върха, ако спечели двубоя си срещу Райо Валекано в понеделник.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Реал Мадрид #Малага

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
2
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали...
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
3
НАП установи 14 нарушения при проверки в Бургас и Балчик
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
4
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
5
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
6
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал
Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал
Комо шокира Наполи на "Марадона“ и записа първа победа за сезона Комо шокира Наполи на "Марадона“ и записа първа победа за сезона
Чете се за: 04:42 мин.
Аугсбург започна сезона с категорична победа над новака Шалке 04 Аугсбург започна сезона с категорична победа над новака Шалке 04
Чете се за: 02:07 мин.
Тежък удар за Борусия Дортмунд след кошмарна контузия на Янис Константелиас Тежък удар за Борусия Дортмунд след кошмарна контузия на Янис Константелиас
Чете се за: 02:00 мин.
Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич Бруно Фернандеш с хеттрик при голово шоу на Манчестър Юнайтед срещу Ипсуич
Чете се за: 04:10 мин.
Юито Сузуки избухна с хеттрик при разгром на Фрайбург в Бундеслигата Юито Сузуки избухна с хеттрик при разгром на Фрайбург в Бундеслигата
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна - докога?
"Кошмар е": Отново километрични задръствания на Кресна -...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир, дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър Издирват 23-ма изчезнали при потъването на ферибот край Северен Кипър
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение Кибертормозът над деца в нова фаза: Изкуствен интелект генерира обикновена снимка в порнографско изображение
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
В стабилно състояние е пострадалият състезател при инцидента в река...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
България реши ребуса Румъния чрез магията на Везенков
Чете се за: 04:17 мин.
Български баскетбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ