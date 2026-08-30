Реал Мадрид продължава без грешка след разгром над Малага

Реал Мадрид продължи перфектния си старт на сезона в Ла Лига, след като разгроми новака Малага с 4:0 у дома в двубой от третия кръг. Отборът на Жозе Моуриньо реши изхода от срещата още през първия половин час и вече има пълен актив от девет точки.

Голямата фигура за мадридчани през първата част беше Джуд Белингам. Английският национал откри резултата в 19-ата минута, когато овладя спорна топка, преодоля трима футболисти на гостите и с остър удар по земята не остави шансове на Алфонсо Ереро.

Само седем минути по-късно преднината на Реал беше удвоена. Белингам отново се оказа в центъра на събитията и стреля с глава, а Ереро не успя да се справи със ситуацията след сблъсък със свой съотборник и си отбеляза автогол за 2:0.

В 30-ата минута дойде моментът и на Килиан Мбапе. Трент Александър-Арнолд изпрати отлично центриране към французина, който засече топката от въздуха с мощно воле и направи резултата класически.

Реал продължи да контролира събитията и след почивката. Малко след подновяването на играта Белингам беше близо до второто си попадение в срещата, но този път ударът му срещна гредата.

Малага така и не намери отговор на превъзходството на домакините, а в добавеното време резервата Арда Гюлер оформи крайното 4:0 и постави точка на убедителното представяне на мадридчани.

След три изиграни кръга Реал Мадрид е с девет точки от възможни девет и има две повече от Атлетико Мадрид и Алавес.

Барселона е с шест точки и може да се изравни с големия си съперник на върха, ако спечели двубоя си срещу Райо Валекано в понеделник.