Реал Мадрид ще подари уникална фланелка на всеки свой член за 125-годишнината

Реал Мадрид подготвя специален подарък за своите членове по случай 125-годишнината от създаването на клуба. През март всеки от близо 100 000 членове на "кралския клуб“ ще получи уникална официална фланелка, с което президентът Флорентино Перес ще изпълни едно от обещанията, дадени по време на предизборната му кампания.

Преди президентските избори на 7 юни Перес обяви, че при победа всеки член на Реал, независимо от възрастта, пола или годините членство, ще получи официална фланелка със специален отличителен знак. Впоследствие той спечели изборите срещу Енрике Рикелме с 65% от гласовете.

Инициативата получи името "La Socia“, като идеята е всяка година дизайнът на екипа да бъде различен. По този начин фланелките ще се превърнат в колекционерски артикули, предназначени изключително за членовете на клуба.

Те няма да бъдат пускани в свободна продажба, включително и в официалните магазини на Реал Мадрид.

Първата фланелка от инициативата ще бъде раздадена през март 2027 година. Изборът на момента не е случаен – на 6 март Реал Мадрид ще отбележи 125 години от основаването си, а юбилеят ще бъде специално отбелязан и в дизайна на екипа.

От клуба ще се свържат индивидуално с всеки член, за да бъде уточнен необходимият размер на фланелката.

По този начин Флорентино Перес ще изпълни едно от най-атрактивните обещания от кампанията си, а първото издание на "La Socia“ ще бъде свързано с една от най-значимите годишнини в историята на Реал Мадрид.