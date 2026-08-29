БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Реал Мадрид ще подари уникална фланелка на всеки свой член за 125-годишнината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Флорентино Перес изпълнява едно от предизборните си обещания, а специалният екип няма да се продава и ще бъде предназначен единствено за близо 100 000 членове на клуба

Реал Мадрид ще подари уникална фланелка на всеки свой член за 125-годишнината
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид подготвя специален подарък за своите членове по случай 125-годишнината от създаването на клуба. През март всеки от близо 100 000 членове на "кралския клуб“ ще получи уникална официална фланелка, с което президентът Флорентино Перес ще изпълни едно от обещанията, дадени по време на предизборната му кампания.

Преди президентските избори на 7 юни Перес обяви, че при победа всеки член на Реал, независимо от възрастта, пола или годините членство, ще получи официална фланелка със специален отличителен знак. Впоследствие той спечели изборите срещу Енрике Рикелме с 65% от гласовете.

Инициативата получи името "La Socia“, като идеята е всяка година дизайнът на екипа да бъде различен. По този начин фланелките ще се превърнат в колекционерски артикули, предназначени изключително за членовете на клуба.

Те няма да бъдат пускани в свободна продажба, включително и в официалните магазини на Реал Мадрид.

Първата фланелка от инициативата ще бъде раздадена през март 2027 година. Изборът на момента не е случаен – на 6 март Реал Мадрид ще отбележи 125 години от основаването си, а юбилеят ще бъде специално отбелязан и в дизайна на екипа.

От клуба ще се свържат индивидуално с всеки член, за да бъде уточнен необходимият размер на фланелката.

По този начин Флорентино Перес ще изпълни едно от най-атрактивните обещания от кампанията си, а първото издание на "La Socia“ ще бъде свързано с една от най-значимите годишнини в историята на Реал Мадрид.

#Реал Мадрид ФК #Флорентино Перес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ОБЗОР)
2
Жена бе задържана при посещението на Румен Радев в Струмяни,...
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
3
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на инфраструктурата в Струмяни
4
Премиерът Радев: Държавата ще финансира възстановяването на...
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия 2027“
5
Бургас и регионът подготвят Черноморието за „Евровизия...
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир
6
Здравният министър разпореди проверка на Гложенския манастир

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европейски футбол

Станимир Стоилов преследва първа точка срещу Галатасарай
Станимир Стоилов преследва първа точка срещу Галатасарай
Кристиано Роналдо счупи рекорд при победа над отбора на Марин Петков Кристиано Роналдо счупи рекорд при победа над отбора на Марин Петков
Чете се за: 02:27 мин.
Манчестър Сити с втора поредна победа във Висшата лига Манчестър Сити с втора поредна победа във Висшата лига
Чете се за: 02:35 мин.
Милан измъкна трудна победа над Венеция, Рамош се отпуши Милан измъкна трудна победа над Венеция, Рамош се отпуши
Чете се за: 01:50 мин.
Байерн започна с гръм и трясък Байерн започна с гръм и трясък
Чете се за: 02:05 мин.
Даниел Фарке каза добри новини за Илия Груев Даниел Фарке каза добри новини за Илия Груев
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Пожар в Созопол наложи евакуация на туристи от хотели и почивни бази
Пожар в Созопол наложи евакуация на туристи от хотели и почивни бази
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика Николай Денков за случилото се в Струмяни: Видяхме продължение на линията, в която управляващите не търпят критика
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Четвърти ден издирват оцелели след опостушителното наводнение между Непал и Тибет Четвърти ден издирват оцелели след опостушителното наводнение между Непал и Тибет
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Сделка между Вашингтон и Каракас за петролните резерви на Венецуела Сделка между Вашингтон и Каракас за петролните резерви на Венецуела
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Предимно слънчево, сутринта прохладно
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Небето над Аспаруховия плаж в във Варна ще се бъде сцена за цветни...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
В Нидерландия опазват 250-годишна вятърна мелница с дига
Чете се за: 00:32 мин.
По света
С 30% е поскъпнала пшеницата от юни насам – рекорд за...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ