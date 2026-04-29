Реал се разделя с двама от испанските си футболисти

Испанският гранд Реал Мадрид ще се раздели с няколко футболисти през лятото, като сред напускащите със сигурност ще бъдат Раул Асенсио и Дани Себайос, съобщи италианският журналист Фабрицио Романо.

Централният защитник Асенсио е в академията на столичани от 2017 година, след което премина и през втория състав и достигна до представителния отбор на 15-кратния клубен шампион на Европа.

През 2025 година Асенсио достигна и до националния отбор на Испания. Роденият в Лас Палмас бранител дебютира за представителния тим на "белите" през 2024 година.

Себайос е в Мадрид от 2017 година и е част от големите успехи на отбора през последното десетилетие, въпреки че беше преотстъпен за два сезона в Арсенал.

29-годишният полузащитник дебютира за националния отбор на Испания през 2018 година.