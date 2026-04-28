Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 01:30 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барселона преговаря с Манчестър Юнайтед за нов наем на Маркъс Рашфорд

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Каталунците търсят второ споразумение за нападателя заради финансовите ограничения и доверието на Ханзи Флик

Барселона преговаря с Манчестър Юнайтед за нов наем на Маркъс Рашфорд
Снимка: БГНЕС
Барселона е започнал преговори с Манчестър Юнайтед за привличането на Маркъс Рашфорд за втори пореден период под наем, съобщават испанските медии.

Въпреки информациите, че престоят на английския национал в Каталуния е към своя край, старши треньорът Ханзи Флик е дал зелена светлина за оставането му. Германският специалист вижда Рашфорд като важна част от своята тактическа схема и настоява той да продължи да бъде част от отбора.

От своя страна, самият футболист също предпочита да остане в Испания, вместо да се завърне във Висшата лига, където е собственост на Манчестър Юнайтед.

Финансовите ограничения пред "блаугранас“ обаче правят постоянен трансфер трудно осъществим. Барселона няма да активира клаузата за откупуване в размер на 30 милиона евро, заложена в първоначалния договор, а вместо това ще се опита да договори нов временен наем.

Каталунците се надяват да постигнат споразумение, което да им позволи да запазят дълбочината в атакуващата линия, без да нарушават финансовия баланс на клуба. Ако от Манчестър Юнайтед настояват за постоянен трансфер, Барселона ще търси значително намаляване на исканата сума.

#ПФК Барселона #ФК Манчестър Юнайтед

