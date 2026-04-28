В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона

Реал Мадрид е сериозно обезпокоен от нарастващия брой контузии сред футболистите на тима през последните два сезона, съобщава вестник "Марка“.

Само преди ден от клуба потвърдиха, че защитникът Едер Милитао ще се подложи на операция заради усложнения в бедрото и ще отсъства около пет месеца. В същото време състоянието на Килиан Мбапе също буди притеснение, като има вероятност френският нападател да пропусне остатъка от сезона.

Статистиката показва тревожна тенденция - 55 контузии за настоящата кампания срещу 63 през предходната. Въпреки че тези числа са по-ниски в сравнение с други испански грандове, проблемът остава сериозен за „белите“, тъй като засяга ключови футболисти в решителни моменти.

Най-тежък е бил месец ноември, когато са регистрирани 11 травми, а в няколко други месеца – октомври, декември, януари и февруари контузиите са били по седем. Любопитно е, че само четирима играчи – Винисиус, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия и Браим Диас са останали извън лазарета през целия сезон.

Общо 13 футболисти са пропуснали повече от 50 дни заради различни травми, а осем от тях са отсъствали над 100 дни, което сериозно е повлияло на ротациите и представянето на отбора.

В опит да овладее ситуацията, на 4 януари клубът назначи Нико Михич за ръководител на медицинския екип, като една от основните му задачи е именно ограничаването на честите контузии и подобряване на възстановителните процеси в отбора.