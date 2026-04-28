В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона

Чете се за: 01:57 мин.
55 травми само през настоящата кампания и нови кадрови проблеми поставят под напрежение медицинския щаб на "белите“

В Реал Мадрид разтревожени от лавината от контузии в последните два сезона
Реал Мадрид е сериозно обезпокоен от нарастващия брой контузии сред футболистите на тима през последните два сезона, съобщава вестник "Марка“.

Само преди ден от клуба потвърдиха, че защитникът Едер Милитао ще се подложи на операция заради усложнения в бедрото и ще отсъства около пет месеца. В същото време състоянието на Килиан Мбапе също буди притеснение, като има вероятност френският нападател да пропусне остатъка от сезона.

Статистиката показва тревожна тенденция - 55 контузии за настоящата кампания срещу 63 през предходната. Въпреки че тези числа са по-ниски в сравнение с други испански грандове, проблемът остава сериозен за „белите“, тъй като засяга ключови футболисти в решителни моменти.

Най-тежък е бил месец ноември, когато са регистрирани 11 травми, а в няколко други месеца – октомври, декември, януари и февруари контузиите са били по седем. Любопитно е, че само четирима играчи – Винисиус, Фран Гарсия, Гонсало Гарсия и Браим Диас са останали извън лазарета през целия сезон.

Общо 13 футболисти са пропуснали повече от 50 дни заради различни травми, а осем от тях са отсъствали над 100 дни, което сериозно е повлияло на ротациите и представянето на отбора.

В опит да овладее ситуацията, на 4 януари клубът назначи Нико Михич за ръководител на медицинския екип, като една от основните му задачи е именно ограничаването на честите контузии и подобряване на възстановителните процеси в отбора.

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
2
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
3
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или...
Наплив от млади лекари в Благоевград
4
Наплив от млади лекари в Благоевград
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
5
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?
6
Българска баничка в Лондон за 3.80 паунда: Къде са по-високи цените?

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Европейски футбол

Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десет години на върха
Джон Стоунс напуска Манчестър Сити след десет години на върха
Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед Джейми Каръгър: Карик заслужава да остане начело на Манчестър Юнайтед
Чете се за: 02:02 мин.
Ман Юнайтед взе своето срещу Брентфорд Ман Юнайтед взе своето срещу Брентфорд
Чете се за: 01:37 мин.
Каляри отдалечи Аталанта от Европа Каляри отдалечи Аталанта от Европа
Чете се за: 00:37 мин.
Милан загуби Модрич до края на сезона Милан загуби Модрич до края на сезона
Чете се за: 01:20 мин.
Едер Милитао пропуска световното първенство Едер Милитао пропуска световното първенство
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Дете загина в карловското село Розино, ударено е от кола
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп Конституционният съд ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита От доживотна на 20 г. затвор: Намалиха присъдата на мъжа от Перник, пребил до смърт жена си Анита
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге 18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра - Своге
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу...
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Чете се за: 01:42 мин.
Общество
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Чете се за: 01:15 мин.
По света
770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
