Едер Милитао пропуска световното първенство

Защитникът на Реал Мадрид Едер Милитао ще се подложи на операция и ще пропусне световното първенство в Северна Америка, съобщиха испанските медии.

Бразилският национал е с усложнение на контузия в бедрото, която получи през декември 2025 година. "Ел Мундо" пише, че състоянието на бранителя налага задължителна лекарска интервенция във Финландия по-късно през тази седмица. Възстановяването на Милитао ще продължи близо пет месеца.

28-годишният защитник е изиграл 16 мача в Примера дивисион през настоящата кампания, в които е отбелязал две попадения.