Гледайте третия мач от финалната серия за титлата в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3

Отборите на Марица и Левски се класираха за финала на женското волейболно първенство, а сблъсъците попадат в програмата на БНТ 3.

Двата отбора се срещат в повторение на финала от миналата кампания, когато пловдивчанки надделяха категорично с 3:0 победи и спечелиха титлата. Сега те ще преследват нов успех, с който да си гарантират рекорден 12-и последователен триумф в първенството.

Марица завърши на първо място в редовния сезон без загуба. В елиминациите до момента "жълто-сините" отстраниха последователно Славия в четвъртфиналите и след това ЦСКА в полуфинала, за да достигнат до битката за титлата.

Левски пък надделя над Драгоман в първия кръг на плейофите, а след това направи обрат в серията с ЦПВК, за да я затвори с 3:1 успеха.

Маричанки спечелиха и двата мача срещу Левски в рамките на редовната кампания, а освен това надделя над "сините" и във финала в турнира за Купата на България в зала "Христо Ботев" през декември.

Воденият от Ахметджан Ершимшек отбор е на крачка от спечелване на титлата, след като поведе във във финалната серия с 2:0 успеха.

Третият двубой е днес, 27 април, а прякото ни предаване от спортна зала "Строител" в Пловдив започва в 18:25 ч.

Ако се стигне до четвърти и пети мач те ще се играят на 30 април и на 3 май.

Гледайте срещите от финалната серия за шампионската титла в женското волейболно първенство в ефира на БНТ 3!