Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел

Най-малко 13 души са ранени, включително две деца, при масирана руска атака с дронове срещу Одеса.



Мишена на нападението в черноморския град са били жилищни сгради - нанесени са сериозни материални щети, а пожарната служба с часове се бореше с избухналите пожари. Удари имаше и срещу Сумска област, където се съобщава както за дронове, така и за артилерийски обстрел. Убити са двама души.

Вчера американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял, както с Владимир Путин, така и с Володимир Зеленски, и че очаква пробив по въпроса за войната в Украйна.