КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в...
Президентът Илияна Йотова свиква Народното събрание в...
Арина Сабаленка победи Наоми Осака и продължава защитата на титлата си в Мадрид

Поставената под №1 в основната схема на турнира стигна до успеха след обрат.

Поставената под №1 в основната схема Арина Сабаленка продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на клей WТА 1000 в испанската столица Мадрид с награден фонд 8 235 540 евро.

Сабаленка се класира за четвъртфиналите, след като преодоля бившата №1 в света Наоми Осака (Япония), след като губеше със сет и пробив срещу №14 в схемата, за да триумфира с 6:7(1), 6:3, 6:2 за 2 часа и 20 минути.

Беларускинята, която се бори да вдигне трофея в Мадрид за четвърти път тази година, подобри резултата си до 2-1 срещу Осака. Сабаленка се класира за 17-ия си пореден четвъртфинал на турнир от сериите WТА 1000. Тя не е губила преди този кръг, откакто отстъпи пред Клара Таусон в третия кръг в Дубай през 2025 година.

„О, Боже мой, това беше невероятно ниво. Тя игра страхотен тенис. Чувствам, че просто имах късмет в няколко удара в третия сет, затова всичко мина толкова бързо. Радвам се, че тя се бори толкова, трябваше да се преборя и аз, за да подобря играта си“, каза Сабаленка в интервюто си на корта.

Тя ще се изправи срещу поставената под №30 Хейли Баптист, която спечели с 6:1, 6:7(14), 6:3 срещу поставената под №11 Белинда Бенчич (Швейцария) за 2 часа и 42 минути. Американката имаше шест мачбола във втория сет -един на сервис при 6-5 и още пет в тайбрека, но не успя най-вече заради доста двойни грешки. Три дойдоха, когато сервираше за мача при 6-5, и още две, когато водеше с мачбол. След третата си двойна грешка в тайбрека при 11-11, Баптист разби ракетата си от разочарование.

Бенчич спечели най-дългия редовен тайбрек в WТА от Палермо през 2024 година, където Каролина Мухова победи Катаржина Кава със 7:6(14), 5:1, отстъпвайки в първия кръг.

Но през по-голямата част от първите два сета, уменията на Батист на мрежата и силният форхенд бяха ключовите удари на мача и тя впечатляващо се пренастрои в третия сет, за да достигне втория си пореден четвъртфинал на WТА 1000. В първия си, миналия месец в Маями, тя загуби от Сабаленка с 4:6, 4:6 в първата им среща. 24-годишната тенисистка ще се опита да обърне този резултат в сряда.

В други срещи №24 Лейла Фернандес (Канада) елиминира Ан Ли (САЩ) с 6:3, 6:2, а Каролина Мухова (Чехия) се справи със Солана Сиера (Аржентина) с 6:4, 6:3.

