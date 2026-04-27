БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 02:00 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милан загуби Модрич до края на сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Хърватинът е получил фрактура на скулата.

Лука Модрич
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Хърватският национал и капитан Лука Модрич е получил фрактура на скулата по време на двубоя между Милан и Ювентус от италианското първенство, съобщава gol.dnevnik.hr. Очаква се полузащитникът да пропусне остатъка от сезона.

Контузията е настъпила след сблъсък с Мануел Локатели в дербито, като последвалите медицински прегледи са потвърдили сериозността на травмата. Така „росонерите“ няма да могат да разчитат на един от основните си футболисти в решаващите мачове до края на кампанията.

Първоначалните опасения относно участието на Модрич на предстоящото световно първенство по футбол постепенно отстъпват. Според последната информация хърватинът има шанс да се възстанови навреме, като е възможно да играе със защитна маска. До началото на турнира остават около 50 дни, което дава известен прозорец за възстановяване, макар и без гаранции за оптимална форма.

Отсъствието на Модрич е сериозен удар за Милан, който води битка за класиране в Шампионска лига. Хърватинът бе сред най-постоянните играчи на тима през сезона.

# Лука Модрич #Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ