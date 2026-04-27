Милан загуби Модрич до края на сезона

Хърватският национал и капитан Лука Модрич е получил фрактура на скулата по време на двубоя между Милан и Ювентус от италианското първенство, съобщава gol.dnevnik.hr. Очаква се полузащитникът да пропусне остатъка от сезона.

Контузията е настъпила след сблъсък с Мануел Локатели в дербито, като последвалите медицински прегледи са потвърдили сериозността на травмата. Така „росонерите“ няма да могат да разчитат на един от основните си футболисти в решаващите мачове до края на кампанията.

Първоначалните опасения относно участието на Модрич на предстоящото световно първенство по футбол постепенно отстъпват. Според последната информация хърватинът има шанс да се възстанови навреме, като е възможно да играе със защитна маска. До началото на турнира остават около 50 дни, което дава известен прозорец за възстановяване, макар и без гаранции за оптимална форма.

Отсъствието на Модрич е сериозен удар за Милан, който води битка за класиране в Шампионска лига. Хърватинът бе сред най-постоянните играчи на тима през сезона.