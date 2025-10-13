БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази
Слушай новината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заедно със заместник-министрите Веселина Терзийска, Дора Янкова и Юра Витанова участва в Годишната среща на местните власти на Националното сдружение на общините в Република България, която се провежда се в курорта Албена.

Иван Иванов заяви, че казусът с Елените не се задълбочава.

"Казусът не бих казал, че се задълбочава. Днес РДНСК - Бургас издаде своя акт за констатиране на незаконно строителство, който ще бъде обявен на заинтересованите страни. Следващата стъпка е самата заповед за събаряне на незаконно строителство, което е установено там, а именно корекцията на речното корито и аквапарка, които са построени там. Днес имах възможността да ида на място. Това е нещо ужасно, една апокалиптична картина. Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400 поне. Това нещо е помело всичко по пътя си. Важното е, че държава си е на мястото и сме безкомпромисни по всеки един такъв казус. Разпоредена е проверка на РДНСК по всички речни корита на Черноморието", каза Иван Иванов.

Министър Иванов коментира, че ще има проверки и на места извън Черноморието, ако има сигнали за строежи в кориатат на реки.

"Установеното незаконно строителство са извършените строително-монтажни работи, които се намират под хотел "Негреско". Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу. Ако има сигнали за други места извън Черноморието, където има строежи в коритата на реки, също ще бъдат проверени. Аквапаркът няма документи, корекцията на речното корито също. Работа на прокуратурата е да уснови дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че има незаконно строителство", коментира министърът.

#курорта Албена #Иван Иванов

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
2
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
3
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
4
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
5
Товарен кораб потъна в нашата акватория на Черно море
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик
6
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Политика

Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща”
Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща”
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
Чете се за: 04:07 мин.
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:35 мин.
Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия Жечо Станков пред БНТ: „Превантивното изключване е по-важно от възстановяването“ – енергетиката с готовност при бедствия
Чете се за: 10:35 мин.
Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв. Премиерът Желязков призова общините да съберат несъбрани до момента данъци в размер на 1 млрд. лв.
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР) "Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика
Чете се за: 00:57 мин.
По света
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Съветът на ЕС предлага пълна либерализация на вноса на мляко и...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на...
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ