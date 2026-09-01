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Рекорд: Агенция „Митници“ събра близо 1 млрд. евро приходи през август

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Снимка: илюстративна
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Най-високите месечни приходи за бюджета от близо 1 милиард евро реализира Агенция „Митници“ през август 2026 г. Това показват предварителните данни за приходите от акцизи, ДДС при внос и мита, съобщиха от агенцията.

Рекордните приходи през август идват след като през юни и юли бяха отчетени най-високите приходи, недостигани за съответните месеци. През 2026 г. всеки от летните месеци показва по-добри резултати от съответния месец през предходните години, показват данните.

През август Агенция „Митници“ е постигнала резултат от 965.6 млн. евро – най-високият месечен приход в историята на Агенцията. Достигнатите приходи са с 211 млн. евро (28 %) повече от събраните през юли и с 372.2 млн. евро (62.7 %) по-високи от отчетените през август 2025 година.

За периода от 1 януари до 31 август 2026 г. по текущи данни Агенция „Митници“ е събрала 5 518.2 млн. евро, което е с 839.0 млн. евро (17.9 %) над аналогичния период за 2025 г.

89.7% от реализирания ръст от началото на годината до момента се дължи на по-високите постъпления през последните три и половина месеца, от встъпването на редовното правителство и промяната в ръководството на Агенция „Митници“ в средата на май до момента.

За периода 18.05.-31.08.2026 г. са събрани 2 583.7 млн. евро със 752.9 млн. евро (41.1%) повече спрямо същия период на 2025 година. По-добро е изпълнението по всички видове приходи, като най-значим, в абсолютна стойност, е ръстът при постъпленията от акцизи, следвани от ДДС при внос и мита.

Наблюдава се и положителната тенденция от последните три месеца за намаляване на размера на непогасените в срок задължения за акциз, като към края на м. август погасените задължения за предходен период надвишават установените такива с 3.5 млн. евро.

Приходите на Агенция „Митници“ по пера за периода януари – юли можете да намерите на интернет страницата на Агенция „Митници“.

#август #рекорд #агенция "Митници" #приходи

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