Рекорден брой посетители са разгледали Акропола миналата година, всеки ден го посещават над 12 000 туристи

Рекорден брой посетители са разгледали Акропола в Атина през миналата година, съобщава електронното издание "Ню мъни", позовавайки се на данните на националната статистическа служба ЕЛСТАТ.

Според тях през 2025 г. паметникът е посетен от 4 609 113 туристи срещу 4 550 000 през 2024 г. Акрополът привлича 35 процента от общия брой посетители на всички археологически обекти в страната. Спрямо 2019 г. той е бил посетен от над 1,1 милиона туристи повече. Всеки ден през миналата година паметникът е бил разглеждан от над 12 000 посетители.

С преминаването на прага от 4,5 милиона посетители годишно гръцките власти въведоха в сила ограничение на дневните посещения на до 20 000 с цел опазване на археологическия паметник. За да бъде избегнато струпването на голямо количество хора, от Министерството на културата определиха конкретни "часове за посещения". Билетите за Акропола трябва да се запазват онлайн през официалната държавна платформа hhticket.gr с избран конкретен час на влизане.

Въпреки мерките за контрол на туристическия поток обаче, често се наблюдават огромни опашки от посетители, посочва изданието. Голямата посещаемост на Акропола е свързана с общия ръст на туристическия поток към гръцката столица, посочва изданието. През миналата година международното летище в Атина е отчело 34 милиона пътници. Година по-рано пътниците са били 31,9 милиона. Тенденцията на увеличение на пътниците се запазва и през тази година. В периода януари – септември пътническият поток е бил близо 27,31 милиона, отчитайки ръст от 4,3 на сто, допълва "Ню мъни".