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Рекорден въздушен трафик е отчетен в Европа това лято, най-значително е увеличението на Балканите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: илюстративна
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Европа е регистрирала рекорден въздушен трафик през летния сезон от юни до август, като най-значително е било увеличението в балканските страни, сочат публикуваните днес най-нови данни на Евроконтрол, съобщи Франс прес.

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването е отчела средно 35 959 полета дневно - с 2,4 на сто повече спрямо същия период на предходната година.

По време на туристическия сезон отражението на войната в Близкия изток е било различно в отделните страни, като някои от тях са се оказали печеливши в ситуацията.

„Войната се изрази в спад на въздушния трафик в България, Унгария, Румъния и Турция, но и в значителен ръст в Албания, Хърватия, Кипър, Гърция, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Словения“, уточни организацията.

Евроконтрол съобщи също за „продължаващ ръст в Югозападна Европа“.

Данните потвърждават засиления интерес на европейските туристи това лято към дестинации на Стария континент, смятани за по-сигурни. Нагледен пример за това е Гърция, като нейните летища са отчели рекорден брой пътници, което поставя на предела възможностите на системата ѝ за управление на въздушното движение, особено през пиковия сезон, изтъкват експертите.

По отношение на закъсненията, причинени от проблеми в управлението на въздушното движение, Франция е най-зле представящата се страна, като на нея се падат 32% от закъсненията. В сравнение с 2025 г. обаче ситуацията във Франция се е подобрила, като закъсненията по време на полет през първите осем месеца на годината са намалели с 29% спрямо същия период на миналата година.

#увеличение #рекорд #полети #Балкани #Европа #трафик

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