БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рекордни 40 точки за Дилън Брукс помогнаха за победа на Финикс над Детройт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
Запази

Повече за победата на "слънцата", както и за останалите мачове от НБА през изминалата нощ вижте в обзора.

рекордни точки дилън брукс помогнаха победа финикс детройт
Снимка: БТА
Слушай новината

Финикс Сънс се наложи над лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 114:96 в домакински мач от Националната баскетболна асоциация (НБА). Дилън Брукс отбеляза рекордните за кариерата си 40 точки, вкарвайки 13 от 22-те си стрелби от игра, а към тях добави и 8 борби. С това представяне Финикс подобри баланса си на 7-ата позиция в Западната конференция на 29-19, докато Детройт загуби за трети път в последните 12 срещи, но запази първото си място на Изток с 34-12.

Грейсън Алън помогна на Брукс с 24 точки, Колин Гилеспи завърши с 16 точки и 5 от 11 вкарани тройки, а Ройс О'Нийл добави 10 точки.

За „буталата“ Кейд Кънингам беше най-резултатен с 26 точки и 7 асистенции, Джейлън Дърън записа дабъл-дабъл от 23 точки и 13 борби, Тобаяс Харис се отчете с 13 точки.

Минесота Тимбъруулвс надделя над лидера в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър със 123:111 в друга среща от вечерта в НБА. „Гръмотевиците“ изостанаха още в първата част и през целия мач не успяха да достигнат опонента си, който достигна 30 победи за сезона и е пети на Запад.

View this post on Instagram

A post shared by NBA (@nba)


Антъни Едуардс поведе Минесота с 26 точки, Джейдън Макданиелс добави 21 с 5 тройки при 100-процентова успеваемост отдалеч, Наз Рийд се включи с 18 точки и 7 борби от пейката, а Руди Гобер завърши с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 30 точки и 8 асистенции за Тъндър, Чет Холмгрен добави 15 точки.

Тайрийз Макси отбеляза 40 при успеха на Филаделфия 76ърс срещу Сакраменто Кингс. ДеМар ДеРоузън пропусна стрелба, с която щеше да изведе „кралете“ напред в резултата при 5 секунди до края, а Джоел Ембийд овладя борбата в защита, след което треньорът на Филаделфия Ник Нърс поиска таймаут. След него Ембийд направи асистенцията за победния кош на Макси при 1,3 оставащи секунди. Така Сиксърс подобриха баланса на 26-21 и са шести в Източната конференция, докато Кингс са предпоследни на Запад с 12-37.

Тайрийз Макси добави 8 асистенции към 40-те си точки, Джоел Ембийд допринесе с 37 точки и 8 асистенции, а Пол Джордж записа 15 точки.

За Сакраменто най-резултатен беше Денис Шрьодер с 27 точки, включително 5 от 9 успешни опита отдалеч, ДеМар ДеРоузън добави 25 точки и 8 асистенции, Зак ЛаВийн отбеляза 17.

Шарлът Хорнетс удължи победната си серия на 5 поредни успеха, надигравайки Далас Маверикс със 123:121. В битка между двамата най-обещаващи новобранци - Купър Флаг и Кон Кнюпел, и двамата поставиха рекордни за кариерата си представяния. Флаг отбеляза 49 точки и 10 борби, а с тази резултатност подобри рекорда за тийнейджър с най-много точки в мач от НБА, поставен от Клиф Робинсън през 1980 година, когато отбелязва 45. Кнюпел обаче получи повече помощ от съотборниците си и излезе печеливш в срещата с 34 точки.

Брандън Милър завърши с 23 точки за Шарлът, ЛаМело Бол добави 22 точки и 9 асистенции, а Майлс Бриджис се отчете със 17 точки и по 8 борби и асистенции.

За Далас Клей Томпсън вкара 4 тройки за общо 16 точки, Брандън Уилямс добави 15, а Пи Джей Уошингтън допринесе с 14 точки и 9 борби.

Денвър Нъгетс постигна успех срещу Бруклин Нетс със 107:103 в нов двубой без лидера си Никола Йокич. В негово отсъствие Джамал Мъри за пореден път беше най-полезен за отбора си, донасяйки 32-ата победа от началото на сезона. Бруклин допусна поражение в седми пореден мач и общо 15-и в последните 17, като вече е с баланс от 12-34 на 13-ото място в Източната конференция. Денвър се изравни по победи с втория на Запад Сан Антонио Спърс.

Джамал Мъри отбеляза 27 точки, Тим Хардауей Джуниър вкара 7 от 11-те си опита отдалеч за общо 25 точки и 8 борби, а Пейтън Уотсън добави 19 точки.

За „мрежите“ Майкъл Портър Джуниър завърши с 38 точки и 10 борби в мач срещу бившия си отбор, но това не получи помощ от съотборниците си. От тях единствено Терънс Ман и Ник Клакстън бяха с двуцифрена резултатност, отбелязвайки съответно 12 и 10 точки.

#Детройт Пистънс #Финикс Сънс #нба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
2
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
3
Какво време ни очаква през февруари?
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
4
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
5
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
6
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: НБА

ЛеБрон Джеймс: Разбира се, че гостуването в Кливланд значи малко повече от всяко друго
ЛеБрон Джеймс: Разбира се, че гостуването в Кливланд значи малко повече от всяко друго
Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд Леброн Джеймс със сълзи в очите при завръщането си в Кливланд
Чете се за: 02:42 мин.
Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА
Чете се за: 05:15 мин.
Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА Лос Анджелис Лейкърс спечели гостуването си на Чикаго Булс в НБА
Чете се за: 06:52 мин.
Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър Втора поредна загуба за лидера в НБА Оклахома Сити Тъндър
Чете се за: 02:37 мин.
Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз Чикаго Булс пречупи Бостън Селтикс в мач-церемония в чест на Дерик Роуз
Чете се за: 07:30 мин.

Водещи новини

Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Община Ардино
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб Бойко Борисов ще участва в срещата на върха на ЕНП в Загреб
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта Лекари от Бургас спасиха дете, предозирало лекарство за епилепсия, купено без рецепта
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Близо година след пожара: Тревненската школа остава без покрив
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Блокадата продължава: Границата със Северна Македония е отворена...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ