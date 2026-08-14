БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Маршрутът на Wizz Air Sofia Marathon преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата

маратонът софия готви посрещне 6000 бегачи страни
Слушай новината

Рекордните около 11 хиляди бегачи се очаква да се включат в Wizz Air Sofia Marathon 2026 с пет дисциплини в два дни, обявиха организаторите на проявата, която ще се състои на 10 и 11 октомври по улиците на българската столица.

След рекордното издание на маратона през миналия сезон, събрало над 8000 участници от 66 държави, през 2026 година домакините увеличават капацитета до 11 000 места заради още по-силния международен интерес. В рамките на годината събитието получи престижния World Athletics Road Race Label – признание за високите стандарти при организацията, безопасността, трасето и участието на елитни атлети.

За девета поредна година Wizz Air - най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, е генерален спонсор на Софийския маратон, като с това насърчава активния и здравословен начин на живот и позиционира България като атрактивна спортно-туристическа дестинация.

В тазгодишното издание на маратона пет дисциплини, разпределени в два дни, ще дадат възможност на всеки да избере предизвикателство според своята подготовка. На 10 октомври ще се проведе масовото бягане на 5 км и дисциплината от 10 км, докато на 11 октомври са стартовете на 21 км, в класическия маратон на 42.195 км и новата дисциплина Relay Run – щафета 2 × 21 км, в която двама участници си разделят бягането по маратонската дистанция.

Маршрутът на Wizz Air Sofia Marathon преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия на пл. „Княз Александър I“, храм-паметникът „Александър Невски“, Народното събрание, Ларгото, пл. „Света Неделя“, ул. Алабин, бул. Васил Левски и Лъвов мост. Състезателният уикенд ще бъде допълнен и от маратонско експо, музикални сцени в зоната старт-финал и по трасето, партньорски активности и специални зони за подкрепа.

Всички успешно финиширали бегачи ще получат медал, а за класиралите се съответно до трето, шесто и десето място в дисциплините на 10 км, 21 км и 42 км са предвидени и парични награди. Освен това стартовият пакет за всички участници включва и ваучер за пътуване с Wizz Air на стойност 20 €.

„Щастливи сме, че за поредна година сме генерален спонсор на Софийския маратон. Бягането е един от най-достъпните и приобщаващи спортове – качества, които напълно съответстват на мисията на Wizz Air да прави пътуването в Европа и отвъд по-достъпно и удобно. През 2026 г. програмата на маратона е по-богата и по-достъпна от всякога, а силният международен интерес е още едно доказателство за значимостта на събитието. Горди сме, че подкрепяме инициатива, която събира хора от различни краища на света, обединени от смелостта да приемат предизвикателства, стремежа към нови хоризонти и откривателството – ценности, които вдъхновяват всяко пътуване. Let’s WIZZ, София!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

„За поредна година се радваме на сътрудничеството с Wizz Air, което дава на маратона допълнителни възможности за привличане на състезатели от цял свят, компании с отлична репутация и елитни бегачи. Тази година сме положили усилия да дадем възможност още повече хора да се включат в този истински спортен празник. Оценката, която от Wizz Air дават на маратона, както и сертифицирането от World Athletics са атестат за качеството на събитието“, допълни Анатоли Илиев, главен организатор на Wizz Air Sofia Marathon.

Регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon е отворена на официалния сайт на събитието до 20 септември, като за регистрация на групи от 5+ бегачи са предвидени отстъпки между 5% и 20% според броя на регистрираните. Късна регистрация между 21 и 30 септември ще бъде възможна при наличие на свободни стартови номера, а за първи път тази година участниците могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дисциплина.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#маратон на София 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Други спортове

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола" Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"
Чете се за: 01:32 мин.
Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване Габриела Георгиева отпадна в сериите на 100 м гръб на европейското първенство по плуване
Чете се за: 00:47 мин.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.
Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик" Съмър Макинтош спечели на 400 метра съчетано плуване на състезанието "Пан Пасифик"
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ