Рекордните 11 хиляди участници се очаква да стартират в Маратона на София

Рекордните около 11 хиляди бегачи се очаква да се включат в Wizz Air Sofia Marathon 2026 с пет дисциплини в два дни, обявиха организаторите на проявата, която ще се състои на 10 и 11 октомври по улиците на българската столица.

След рекордното издание на маратона през миналия сезон, събрало над 8000 участници от 66 държави, през 2026 година домакините увеличават капацитета до 11 000 места заради още по-силния международен интерес. В рамките на годината събитието получи престижния World Athletics Road Race Label – признание за високите стандарти при организацията, безопасността, трасето и участието на елитни атлети.

За девета поредна година Wizz Air - най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, е генерален спонсор на Софийския маратон, като с това насърчава активния и здравословен начин на живот и позиционира България като атрактивна спортно-туристическа дестинация.

В тазгодишното издание на маратона пет дисциплини, разпределени в два дни, ще дадат възможност на всеки да избере предизвикателство според своята подготовка. На 10 октомври ще се проведе масовото бягане на 5 км и дисциплината от 10 км, докато на 11 октомври са стартовете на 21 км, в класическия маратон на 42.195 км и новата дисциплина Relay Run – щафета 2 × 21 км, в която двама участници си разделят бягането по маратонската дистанция.

Маршрутът на Wizz Air Sofia Marathon преминава през едни от най-впечатляващите забележителности в столицата, сред които Националната художествена галерия на пл. „Княз Александър I“, храм-паметникът „Александър Невски“, Народното събрание, Ларгото, пл. „Света Неделя“, ул. Алабин, бул. Васил Левски и Лъвов мост. Състезателният уикенд ще бъде допълнен и от маратонско експо, музикални сцени в зоната старт-финал и по трасето, партньорски активности и специални зони за подкрепа.

Всички успешно финиширали бегачи ще получат медал, а за класиралите се съответно до трето, шесто и десето място в дисциплините на 10 км, 21 км и 42 км са предвидени и парични награди. Освен това стартовият пакет за всички участници включва и ваучер за пътуване с Wizz Air на стойност 20 €.

„Щастливи сме, че за поредна година сме генерален спонсор на Софийския маратон. Бягането е един от най-достъпните и приобщаващи спортове – качества, които напълно съответстват на мисията на Wizz Air да прави пътуването в Европа и отвъд по-достъпно и удобно. През 2026 г. програмата на маратона е по-богата и по-достъпна от всякога, а силният международен интерес е още едно доказателство за значимостта на събитието. Горди сме, че подкрепяме инициатива, която събира хора от различни краища на света, обединени от смелостта да приемат предизвикателства, стремежа към нови хоризонти и откривателството – ценности, които вдъхновяват всяко пътуване. Let’s WIZZ, София!“, коментира Салваторе Габриеле Империале, мениджър „Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.

„За поредна година се радваме на сътрудничеството с Wizz Air, което дава на маратона допълнителни възможности за привличане на състезатели от цял свят, компании с отлична репутация и елитни бегачи. Тази година сме положили усилия да дадем възможност още повече хора да се включат в този истински спортен празник. Оценката, която от Wizz Air дават на маратона, както и сертифицирането от World Athletics са атестат за качеството на събитието“, допълни Анатоли Илиев, главен организатор на Wizz Air Sofia Marathon.

Регистрацията за Wizz Air Sofia Marathon е отворена на официалния сайт на събитието до 20 септември, като за регистрация на групи от 5+ бегачи са предвидени отстъпки между 5% и 20% според броя на регистрираните. Късна регистрация между 21 и 30 септември ще бъде възможна при наличие на свободни стартови номера, а за първи път тази година участниците могат да следят в реално време оставащите свободни места за всяка дисциплина.