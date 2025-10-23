БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ремонти по АМ „Тракия" ограничават движението в две области

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Движението ще бъде пренасочвано в активните ленти заради подготвителни дейности по ремонта на настилката.

ремонтите тракия натоварен трафикът
Ремонти по магистрала „Тракия“ ще затрудняват движението.

Между 8:00 и 18:00 ч. трафикът при 106-ия км в двете посоки ще се осъществява в активните ленти за обособяване на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Това е необходимо във връзка с бъдещи ремонти на асфалтовата настилка в участъка.

В област Сливен, в същия период, при 229-ия км на АМ „Тракия“ ще се ограничи преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. При изпълнението на планираните дейности трафикът ще преминава в активните ленти.

