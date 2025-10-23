Ремонти по АМ „Тракия“ ограничават движението в две области

Ремонти по магистрала „Тракия“ ще затрудняват движението.

Между 8:00 и 18:00 ч. трафикът при 106-ия км в двете посоки ще се осъществява в активните ленти за обособяване на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Това е необходимо във връзка с бъдещи ремонти на асфалтовата настилка в участъка.

В област Сливен, в същия период, при 229-ия км на АМ „Тракия“ ще се ограничи преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. При изпълнението на планираните дейности трафикът ще преминава в активните ленти.