Рибакина елиминира Носкова и излиза срещу Сабаленка за място на полуфиналите на турнира в Ухан

Елена Рибакина достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Ухан, Китай.

Казахстанката отстрани финалистката от турнира в Пекин Линда Носкова с 6:3, 6:4, като не даде нито една точка за пробив на чехкинята.

В спор за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу трикратната шампионка в Ухан Арина Сабаленка. Водачката в схемата удължи победната си серия до 19 мача, след като се наложи над 16-ата поставена Людмила Самсонова (Русия) с 6:3, 6:2 за 76 минути игра.

Преди това шестата поставена Джесика Пегула също се класира за четвъртфиналите. Американката се наложи над рускинята Екатерина Александрова със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и седем минути.

На четвъртфинал ще играе и седмата в схемата Жасмин Паолини. Италианката записа успех над десетата Клара Таусон с 3:6, 6:1, 3:1 и отказване на датчанката. За място в Топ 4 Паолини ще спори със спечелилата срещата Белинда Бенчич - Ига Швьонтек.

Място в следващата фаза намери и Лаура Зигемунд (Германия), която отстрани Магдалена Фрех (Полша) след 6:4, 7:6 (2).