Рибакина елиминира Носкова и излиза срещу Сабаленка за място на полуфиналите на турнира в Ухан

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Световната номер 1 е в серия от 19 поредни победи в надпреварата.

рибакина елиминира носкова излиза сабаленка полуфиналите турнира ухан
Снимка: БГНЕС
Елена Рибакина достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Ухан, Китай.

Казахстанката отстрани финалистката от турнира в Пекин Линда Носкова с 6:3, 6:4, като не даде нито една точка за пробив на чехкинята.

В спор за място на полуфиналите тя ще се изправи срещу трикратната шампионка в Ухан Арина Сабаленка. Водачката в схемата удължи победната си серия до 19 мача, след като се наложи над 16-ата поставена Людмила Самсонова (Русия) с 6:3, 6:2 за 76 минути игра.

Преди това шестата поставена Джесика Пегула също се класира за четвъртфиналите. Американката се наложи над рускинята Екатерина Александрова със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и седем минути.

На четвъртфинал ще играе и седмата в схемата Жасмин Паолини. Италианката записа успех над десетата Клара Таусон с 3:6, 6:1, 3:1 и отказване на датчанката. За място в Топ 4 Паолини ще спори със спечелилата срещата Белинда Бенчич - Ига Швьонтек.

Място в следващата фаза намери и Лаура Зигемунд (Германия), която отстрани Магдалена Фрех (Полша) след 6:4, 7:6 (2).

Свързани статии:

Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Представителката на Беларус се справи с Людмила Самсонова, а...
Чете се за: 01:57 мин.
#тенис турнир в Ухан 2025 #Линда Носкова #Елена Рибакина

Още от: WTA

Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Жасмин Паолини и Елена Рибакина достигнаха третия кръг на турнир в Ухан Жасмин Паолини и Елена Рибакина достигнаха третия кръг на турнир в Ухан
Чете се за: 01:55 мин.
Сабаленка започна защитата на титлата в Ухан с победа в три сета Сабаленка започна защитата на титлата в Ухан с победа в три сета
Чете се за: 01:30 мин.
Швьонтек започна с победа с Ухан Швьонтек започна с победа с Ухан
Чете се за: 00:47 мин.
Радукану не успя да довърши двубоя си в Ухан Радукану не успя да довърши двубоя си в Ухан
Чете се за: 01:07 мин.

