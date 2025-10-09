БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Представителката на Беларус се справи с Людмила Самсонова, а американката отказа Екатерина Александрова в китайския град.

Арина Сабаленка и Джесика Пегула продължават към четвъртфиналите в Ухан
Снимка: БТА
Слушай новината

Арина Сабаленка намери място на четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Ухан. Представителката на Беларус се наложи над Людмила Самсонова от Русия 6:3, 6:2 за 76 минути в мач от третия кръг. Това бе достатъчно за лидерката в схемата да удължи победната си серия в китайския град до 19 поредни победи.

Действащата шампионка в турнира спечели титлите от 2018, 2019 и 2024 година. В следващия кръг Сабаленка ще бъде победителката от мача между Линда Носкова (Чехия) и Елена Рибакина (Казахстан).

Преди това шестата поставена американка Джесика Пегула също се класира за четвъртфиналите, след като се възстанови от ранен пробив в третия сет, за да победи рускинята Екатерина Александрова със 7:5, 3:6, 6:3 в двубой, продължил два часа и семе минути.

Пегула изравни резултата в решаващия сет срещу деветата в схемата Александрова на 2:2, след което спечели четири от последните пет гейма, за да стигне до победата.

Това беше шестият пореден мач в три сета за Джесика Пегула и за пети път тя спечели.

"Не мога да си спомня кога за последно играх два сета", заяви американската тенисистка, цитирана от агенция АП и допълни: "Но се борих наистина здраво и то срещу много добри противнички. Днес условията бяха различни, покривът беше затворен и мисля, че ни отне малко време да се адаптираме."

В спор за достигане до полуфиналите Пегула ще се изправи срещу победителката от двубоя Елена Рибакина (Казахстан) - Ива Йович (САЩ).

