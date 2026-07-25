Ричард Карапас покори Алп д'Юез, а Тадей Погачар си гарантира пета титла от Тур дьо Франс

Ричард Карапас спечели кралския 20-и етап от колоездачната Обиколка на Франция. Състезателят на EF Education-EasyPost беше най-бърз по 170-километровото планинско трасе, финиширайки за 4:59:39 часа.

Колумбиецът остави на 26 секунди зад себе си белгиеца Ремко Евенепул (Red Bull Bora), който с второто си място окончателно си осигури подгласническата позиция в генералното класиране. Трети в етапа завърши американецът Сеп Къс (Visma-Lease a Bike), изостанал с 31 секунди от победителя.

Лидерът в генералното класиране Тадей Погачар не пое излишни рискове и финишира четвърти, на 1:05 минути след Карапас. Словенецът пресече финалната линия заедно със своя съотборник от UAE Team Emirates Исаак Дел Торо, който остана пети със същото време.

С представянето си Погачар на практика си гарантира крайната победа в тазгодишното издание на Тур дьо Франс. Преди заключителния етап словенецът води в генералното класиране с общо време от 72:53:44 часа и аванс от 6:26 минути пред Ремко Евенепул. Третата позиция заема Исаак Дел Торо, който изостава с малко повече от три минути от белгиеца.

Освен етапния успех Карапас затвърди лидерската си позиция в класирането при катерачите. Колумбиецът вече има 156 точки и аванс от 56 пред Погачар, като това е втората му победа в най-тежките планински етапи на тазгодишната надпревара.

В класирането за зелената фланелка начело остава датчанинът Мадс Педерсен (Lidl-Trek) с 527 точки, докато Исаак Дел Торо продължава да бъде лидер при младите състезатели.

Ако не се случи нещо непредвидено в традиционния финален етап до Париж, Тадей Погачар ще триумфира за пети път в кариерата си в най-престижното колоездачно състезание в света.