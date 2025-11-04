БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рилски издържа едно полувреме срещу испанци във ФИБА Къп

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Актуалните първенци в НБЛ с ново разочарование на европейска сцена.

Рилски издържа едно полувреме срещу испанци във ФИБА Къп
Снимка: fiba.com
Рилски спортист инкасира второ поредно поражение във ФИБА Къп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Мурсия с 61:89 в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Арена СамЕлион". Селекцията на Любомир Киров се противопостави през първото полувреме, но в хода на второто съставът на Сито Алонсо вдигна оборотите в много отношения и си улесни задачата по пътя към втория последователен успех във втория по сила турнир, организиран от ФИБА. Гостите наклониха везните в своя полза, доминирайки най-вече в борбата под коша, където бяха 51:29 срещу за тима от Самоков, а внушителните 23 от тях дойдоха в нападение

В групата на Рилецо за първи път от началото на сезона личеше името на Чавдар Костов, който се възстановява от контузия, но той не влезе в игра.

На сметката на самоковския тим личат една победа и три загуби, като се намира на третото място във временното класиране, а испанците са на обратния полюс и се изкачиха на върха в групата. На 12 ноември (сряда) Рилски ще има визита на Старт Люблин, докато ден по-рано участникът в Лига Ендеса ще домакинства на Босна Телеком.

Откриващите минути предложиха шеметно темпо и чести равенства на светлинното табло. Камау Стоукс и Джейлън Томас бяха най-дейни в офанзивен план за домакините, докато гостите разчитаха на бързината на Закари Хикс и Девонтей Кейкок. По-добрите решения, взети от испанците, доведоха до известно откъсване и аванс от 3 точки за тях в края на встъпителния период.

Бързата игра властваше и в началото на следващата десетка, като определено устройваше повече участника в Лига Ендеса, който се настани трайно на лидерската позиция чрез Дилън Енис и Кейкок. Самоковският тим намери отговор и този път, връщайки се постепенно в играта, но „студентите“ се оттеглиха в съблекалнята при 45:43.

Надмощието в борбата под коша си каза думата на старта на третата част, когато гостите започнаха да поглеждат смело към двуцифрената преднина и дълго време остави своя съперник без кош. Рилецо все по-трудно намираше подобаващ отговор и Кейкок се възползва от този факт, за да тласне испанците с 12-точков актив след 30 минути игрово време.

Тъмните облаци над действащите шампиони в НБЛ се сгъстиха при откриването на заключителната четвърт, тъй като грешките, предизвикани в защита от техните съперници, доведе до още по-солидна преднина за „студентите“ със съдействието още на Джона Радебоу и Кейкок. Аргументите на домакините се изчерпаха и до финалната сирена техните съперници не допуснаха колебания.

Майк Едуардс финишира с 14 точки за Рилски. Камау Стокс и Джейлън Томас (7 борби) се разписа с по 11 точки.

Девонтей Кейкок се открои за Мурсия с 18 точки и 9 борби. Емануел Каце (6 овладени под двата ринга топки) и Закари Хикс отбелязаха по 11 точки, Дани Гарсия отбеляза 10.

