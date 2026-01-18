Рилски се нуждаеше от едно полувреме, за да откаже Берое

Рилски спортист отново излезе на върха във временното класиране на НБЛ. Действащите шампиони неутрализираха Берое Стара Загора с 94:73 в мач от 17-ия кръг. В "Арена Самоков" първото полувреме не предвещаваше подобен изход, но през второто съставът на Любомир Киров разкри офанзивния си потенциал и го спечели с 53:34, за да откаже баскетболистите на Даниел Клечков и да постигне трети пореден успех в родния елит.

Извън редиците на "зелено-белите" бяха болният Милен Захариев и Александър Милов, който страда от разтежение. От своя страна актуалните първенци останаха без Христо Бъчков, който натрупа 5 лични нарушения.

На сметката на самоковския тим личат 13 победи и 3 загуби, а старозагорският отбор заема шестата позиция със седем успеха и девет поражения. На 25 януари (неделя) Рилски ще влезе в ролята на гост срещу Локомотив, докато ден по-рано Берое ще приеме Миньор 2015.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)





Доминацията под коша бе ключът за домакините към ранното водачество в началните минути. Активизирането на Александър Матушев, Дариъс Куизънбери и Дейлън Уилямс събудиха гостите от летаргията, за да отвърнат на удара и да си издействат актив от 2 точки в края на дебютната част.

Водачеството често сменяше своя притежател в началото на втория период, което провокира и по-високото темпо. Въпреки че в този момент самоковският тим търсеше своя реализатор, който да изпъкне в нападение, това не го спря да се сдобие с лидерството и да се прибере в съблекалнята при 41:39.

Мирослав Васов и Майк Едуардс поеха щафетата, за да нарушат статуквото на старта на третата част, когато Рилецо намери и пътя към двуцифрената преднина. „Зелено-белите“ все по-трудно отговаряха на предизвикателството, а Александър Янев и Красимир Петров се възползваха от този факт, за да се преборят за аванс от 16 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка актуалните първенци отново не дадоха заден ход и довършиха започнатото.

Мирослав Васов поведе листата на реализаторите с 14 точки. Чавдар Костов финишира с 12, Красимир Петров и Джейлън Томас (10 борби) отбелязаха по 11. Майк Едуардс (5 овладени под двата ринга топки) и Христо Бъчков (13 овладени под двата коша топки) имат по 10 точки.

Дариъс Куизънбери отговори за Берое с 19 точки за Берое. Александър Матушев и Дейлън Уилямс добавиха по 13, Джейлън Бенджамин приключи с 11.