Рилски спортист и Балкан ще играят контроли с Апоел Тел Авив

Рилски спортист и Балкан ще играят контроли срещу представителя на Евролигата Апоел Тел Авив, съобщиха от израелски клуб.

Ботевградчани ще премерят сили с дебютанта в Евролигата на 3-и септември, а два дни по-късно същото ще стори и шампионът на България.

Миналогодишният носител на трофея от Еврокъп ще изиграе седем контроли. Възпитаниците на Димитрис Итудис ще участват и на турнир в Ботевград на 8-и и 9-и септември. На полуфиналите те ще срещнат Виена. Ден по-късно ще спорят с унгарския Фалко Сомбатхей или Балкан.

Апоел има предвидени контроли с местните Ирони Нес Циона на 13-и и Кирят Ата на 16-и, а на последната им е срещу гръцкия Колосос на 21-и.