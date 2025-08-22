БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист и Балкан ще играят контроли с Апоел Тел Авив

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Мачовете ще са през първата седмица на септември.

Апоел Тел Авив Гран Канария
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Рилски спортист и Балкан ще играят контроли срещу представителя на Евролигата Апоел Тел Авив, съобщиха от израелски клуб.

Ботевградчани ще премерят сили с дебютанта в Евролигата на 3-и септември, а два дни по-късно същото ще стори и шампионът на България.

Миналогодишният носител на трофея от Еврокъп ще изиграе седем контроли. Възпитаниците на Димитрис Итудис ще участват и на турнир в Ботевград на 8-и и 9-и септември. На полуфиналите те ще срещнат Виена. Ден по-късно ще спорят с унгарския Фалко Сомбатхей или Балкан.

Апоел има предвидени контроли с местните Ирони Нес Циона на 13-и и Кирят Ата на 16-и, а на последната им е срещу гръцкия Колосос на 21-и.

View this post on Instagram

A post shared by

#БК Апоел Тел Авив #БК Балкан #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
2
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
6
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Баскетбол

Спартак Плевен и Локомотив Пловдив подсилиха съставите си
Спартак Плевен и Локомотив Пловдив подсилиха съставите си
Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта Росен Барчовски: Утрото е по-мъдро от вечерта
Чете се за: 01:57 мин.
Баскетболните националки до 16 г. пребориха Гърция на европейското в Истанбул Баскетболните националки до 16 г. пребориха Гърция на европейското в Истанбул
Чете се за: 02:45 мин.
Монтана се подсили с националка по баскетбол Монтана се подсили с националка по баскетбол
Чете се за: 01:02 мин.
Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна Маргарита Маринкова: Мисля, че се представихме много добре на европейското, няма как да не съм доволна
Чете се за: 03:55 мин.
БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата БК Апоел Тел Авив избра спортната база на Левски София за подготовка в Евролигата
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ