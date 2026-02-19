БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата

от Веселин Михайлов
Спорт
Самоковският тим сломи съпротивата на отбора от Пловдив на четвъртфиналите.

Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата
Рилски спортист се пребори за място на полуфиналите в турнира за Купата на България в Ботевград. Действащите шампиони в НБЛ сломиха Академик Бултекс 99 с 88:81 във втория четвъртфинал. В "Арена Ботевград" двата тима дадоха заявка за сериозна доза интрига през първите три части, но в последната по-широката ротация наклони везните в полза на баскетболистите на Любомир Киров, които издържаха срещу играчите на Йордан Иванов.

В игра за пловдивския отбор се завърна Николай Михайлов, но липсваше Ватанго Донзо, който бе под въпрос.

В следващата фаза Рилски ще има за съперник друг отбор от Пловдив - Локомотив. "Черно-белите" елиминираха Берое Стара Загора на старта на Финалната осмица. Полуфиналът между победителите от първия ден в надпреварата ще бъде изигран в събота.

Двата отбора определено имаха какво да покажат в нападение на старта, превръщайки честата смяна на водачеството в закономерност. Алън Арнет и Джонатан Дейвис бяха основните заплахи за съперниковата защита, а от другата страна Васил Бачев, Обрад Томич и Николай Михайлов си поделиха отговорността в това отношение. Бачев обаче бе под пара и помогна на символичните гости да се отскубнат с 3 точки след 10 минути игра.

Тенденцията рядко се променяше и през втората част, а реализатори не липсваха и от двата отбора. Алън Арнет постепенно загатна за своите възможности и почти собственоръчно направи така, че самоковският тим да се изстреля на голямата почивка при 44:40.

Изгледи за промяна липсваха и на старта на второто полувреме, когато Арнет и Томич се опитваха да изпъкват в нападение за своите тимове. Първият получи подкрепа от Дейвис и Александър Янев, които позволиха на действащите шампиони в НБЛ да се радват на 4 точки в края на предпоследния период.

Рилецо включи на други обороти във финалната десетка и намери сили да се настани трайно на лидерската позиция основно чрез Мирослав Васов и Янев. Въпреки че ДиМаркъс Шарп започна да попада под светлините на прожекторите, опитите на пловдивския отбор отново да отговори на предизвикателството се оказаха неуспешни и тимът от Самоков удържа успеха.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Академик Бултекс 99 #БК Рилски Спортист

