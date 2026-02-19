Рилски спортист издържа теста срещу Академик за полуфинал на Купата

Рилски спортист се пребори за място на полуфиналите в турнира за Купата на България в Ботевград. Действащите шампиони в НБЛ сломиха Академик Бултекс 99 с 88:81 във втория четвъртфинал. В "Арена Ботевград" двата тима дадоха заявка за сериозна доза интрига през първите три части, но в последната по-широката ротация наклони везните в полза на баскетболистите на Любомир Киров, които издържаха срещу играчите на Йордан Иванов.

В игра за пловдивския отбор се завърна Николай Михайлов, но липсваше Ватанго Донзо, който бе под въпрос.

В следващата фаза Рилски ще има за съперник друг отбор от Пловдив - Локомотив. "Черно-белите" елиминираха Берое Стара Загора на старта на Финалната осмица. Полуфиналът между победителите от първия ден в надпреварата ще бъде изигран в събота.

Двата отбора определено имаха какво да покажат в нападение на старта, превръщайки честата смяна на водачеството в закономерност. Алън Арнет и Джонатан Дейвис бяха основните заплахи за съперниковата защита, а от другата страна Васил Бачев, Обрад Томич и Николай Михайлов си поделиха отговорността в това отношение. Бачев обаче бе под пара и помогна на символичните гости да се отскубнат с 3 точки след 10 минути игра.

Тенденцията рядко се променяше и през втората част, а реализатори не липсваха и от двата отбора. Алън Арнет постепенно загатна за своите възможности и почти собственоръчно направи така, че самоковският тим да се изстреля на голямата почивка при 44:40.

Изгледи за промяна липсваха и на старта на второто полувреме, когато Арнет и Томич се опитваха да изпъкват в нападение за своите тимове. Първият получи подкрепа от Дейвис и Александър Янев, които позволиха на действащите шампиони в НБЛ да се радват на 4 точки в края на предпоследния период.

Рилецо включи на други обороти във финалната десетка и намери сили да се настани трайно на лидерската позиция основно чрез Мирослав Васов и Янев. Въпреки че ДиМаркъс Шарп започна да попада под светлините на прожекторите, опитите на пловдивския отбор отново да отговори на предизвикателството се оказаха неуспешни и тимът от Самоков удържа успеха.