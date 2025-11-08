Рилски спортист нанесе нов удар по самочувствието на Берое

Рилски спортист подхвана положителна серия в НБЛ. Действащите шампиони се справиха с Берое Стара Загора след 96:74 в мач от шестия кръг. В зала „Общинска“ интрига имаше само през първата част, но оттам-нататък момчетата на Любомир Киров наложиха волята си за две поред в родния елит. Това се оказа достатъчно за самоковският тим да нанесе трето поредно поражение на баскетболистите на Даниел Клечков.

Първа среща през новия сезон изигра капитанът на Рилецо – Чавдар Костов, който се завърна след контузия, а за старозагорци повторен дебют направи най-новото им попълнение в лицето на Брет Рийд.

Тимът от Самоков има пет победи, като от началото на сезона е допуснал само едно поражение. От своя страна „зелено-белите“ са с три успеха и три поражения. На 15 ноември (събота) Рилски ще влезе в ролята на домакин срещу Локомотив Пловдив, докато Берое ще бъде гост на Миньор 2015.

Стартът не предвещаваше подобен изход и смяната на водачеството опроверга прогнозите за интрига. Домакините разчитаха на Александър Матушев и Дариъс Куизънбери в нападение. Гостите отговориха чрез Христо Бъчков и Александър Янев, а в края на дебютния период светлинното табло светеше при 24:24.

Статуквото бе нарушено още в началото на втория период, когато Бъчков се отличи и почти собственоръчно се постара действащите шампиони да се преборят за двуцифрена разлика. Брет Рийд бе единствената алтернатива в нападение за домакините, но той не получи достатъчна подкрепа от своите съотборници и самоковският тим се изстреля на голямата почивка при 47:35.

Д‘ишон Парсънс и Матушев оставиха известни надежди на „зелено-белите“ на старта на третата част, че имат сили за обрат. Тези желания бяха отказани от Деян Карамфилов, Арнет и Бъчков, които върнаха спокойствието на Рилецо за аванс от 21 точки след 30 минути игра. Във финалната десетка интригата напълно се изпари и това бе всичко.

Христо Бъчков даде тон на Рилски с 20 точки и 8 борби. Александър Янев приключи със 17 точки, Майкъл Арнет отбеляза 11.

Брет Рийд дебютира за Берое с 15 точки и 6 борби. Дариъс Куизънбери 14, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Александър Матушев завърши с 13 точки, Д‘ишон Парсънс има 10 и 5 овладени под двата коша топки.