Рилски спортист навакса пасив от 20 точки, но се размина с нов успех в Европа

Рилски спортист загуби от Старт Люблин със 73:76 (18;25, 8:17, 25:15, 22:19) в мач от 5-ия кръг на ФИБА Къп. Шампионът на България навакса изоставане от 20 точки, но не успя да запише нов успех над съперника.

Бартломей Пeлчар отбеляза първите точки в зала "Глобус" в Люблин. За Рилецо първи се разписа Майк Едуърдс с изстрел от линията за наказателни удари. Преднината на домакините започна постепенно да расте в рамките на първата част. Американците Тевън Мак, Браян Грифин и Илайджа Хоукинс бяха най-резултатни за поляците и донесоха преднина от 7 точки, след първите 10 минути игра.

През втория период възпитаниците на Войчех Камински изградиха двуцифрен аванс, при резултат 31:21, след поднасяне на Михал Красуски. До голяма степен вицешампионът на Полша подпечата успеха си в средата на втората четвърт, когато реализира серия от 11 поредни точки, дело на Михал Красуски, Бартломей Пeлчар и Илайджа Хоукинс. На почивката самоковци изоставаха с 16 точки - 26:42.

След паузата баскетболистите в бяло поведоха с 20 точки след забивка с две ръце на Браян Грифин. Играчите на Любомир Киров обаче се върнаха в играта и възобновиха равенството в началото на четвъртата част с тройка от нула градуса на Красимир Петров. Състезателите в синьо дори стигнаха до обрат след кош и фаул на Красимир Петров. До края на срещата водачеството се смени пет пъти, като домакините показаха по-здрави нерви. С последната си атака самоковци можеха да стигнат до равенство, но Красимир Петров стреля неточно от тройката.

Най-резултатен в срещата бе Майк Едуардс със 17 точки. За победителите Илайджа Хоукинс и Браян Грифин завършиха с по 15 пункта, като центърът записа дабъл-дабъл, като улови 10 борби.

Първият си мач в Европа, от точно една година насам, изигра Чавдар Костов, който записа поредни мачове за пръв път през сезона, след контузия на ръката.

Рилски остава на последната 4-а позиция в подреждането с 1 победа и 4 поражения. Старт Люблин заема 3-ото място в класирането с актив от 2 успеха и 3 загуби.