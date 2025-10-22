БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рилски спортист постигна първа победа във ФИБА Къп с тройка със сирената

Шампионът на България се наложи над Старт Люблин.

Рилски спортист победи Старт Люблин с 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) в мач от втория кръг на ФИБА Къп. Шампионът на България постигна първа победа, след като загуби откриващия си мач от турнира срещу Мурсия с 63:77.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” започна с размяна на точки на двата центъра - Браян Грифин за гостите и Джейлън Томас за домакините. Камаул Стоукс отбеляза първата тройка в мача, а в следващата атака се отчете с асистенция за Христо Бъчков. Водачеството се смени 7 пъти, преди самоковци да поведат с 3 точки след кошове на Джейлън Томас и Мирослав Васов. Шампионът на България се оттегли с точка преднина след първата част с кош на Иван Димитров.

През втория период поляците реализираха серия от 6 поредни точки след изстрели на Илайджа Хоукинс, Джордан Райт и Тевин Мак, която им осигури аванс до средата на частта. Баскетболистите в бяло завършиха частта с поредни кошове на Камау Стоукс, Христо Бъчков и Джейлън Томас, с които водеха с 5 пункта на почивката при резултат 47:42.

Две минути след подновяването на играта възпитаниците на Войчех Камински стигнаха до пореден обрат с изстрели на Джордан Райт и кош и фаул на Браян Грифин. Не след дълго равенството отново бе факт след тройка от нула градуса на Камау Стоукс. Именно тя даде началото на серия от 12 поредни точки, най-голямата в срещата. Поляците стабилизираха играта си и се оттеглиха с изоставане от 4 точки преди заключителните 10 минути на сблъсъка.

Джордан Райт изравни за 72:72, но тройка с фаул на Мирослав Васов изведе домакините напред в резултата. Вицешампионът на Полша обаче отказа да се предаде до последно, като по-малко от минута преди края изоставаше с две точки. Открадната топка от Мирослав Васов доведе до неспортсменско нарушение, след което Рилецо водеше с 3 точки, преди предпоследната атака на гостите. В нея Христо Бъчков фаулира Тевън Мак, който отбеляза два от трите изстрела от линията. В последната си атака от редовното време кош и фаул на Браян Грифин възобнови равенството 1.2 секунди преди края. Точка на спора сложи Камау Стоукс с тройка със сирената.

Най-резултатен бе Тевин Мак с 29 точки, а Браян Грифин завърши с дабъл-дабъл след 18 точки и 12 борби. За победителите Камау Стоукс също се отличи с дабъл-дабъл след 25 точки и 10 асистенции.

Всички отбори от група "А" разполагат с по победа и загуба. Лидер е Любин, докато Рилки заема последното 4-0 място в класирането.

За Рилецо предстои гостуване на Балкан в Националната баскетболна лига, преди домакинство на КК Босна в Европа.

