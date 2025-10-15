Рилски спортист се опълчи на Мурсия във ФИБА Къп

Рилски спортист потегли с поражение през новия сезон във ФИБА Къп. Действащите шампиони в НБЛ отстъпиха пред Мурсия с 63:77 в среща от първия кръг в група А, изиграна в "Паласио Мунисипал де Депортес". Селекцията на Любомир Киров се представи повече от достойно и не бе далече от мисълта да мечтае за победа, но финалните акорди принадлежаха на баскетболистите на Сито Алонсо, който именно тогава наложиха волята си. Все пак самоковският тим може да е доволен от лицето, което показа на старта на втория по сила турнир, организиран от ФИБА.

На 22 октомври (сряда) Рилски ще влезе в ролята на домакин срещу Старт Люблин, докато ден по-рано Мурсия ще се отправи към Сараево за визита на Босна Телеком.

Домакините действаха като по ноти в дебютните минути и резултатът бе видим, оставяйки своя съперник без точка дълго време. Епизодичните изяви на Алън Арнет не оказаха никакъв ефект върху представянето на гостите, което подейства повече от добре за испанците да си изградят аванс от 10 точки в края на дебютния период.

Дилън Енис пое моментно щафетата в началото на следващата десетка и участникът в Лига Ендеса отново даде да се разбере, че ще диктува събитията на паркета. Камау Стоукс прие това лично и задейства мерника си зад дъгата, давайки възможност на самоковския тим да си стъпи на краката, но неговият съперник се прибра в съблекалнята при 29:28.

Оборотите увеличиха оборотите в офанзивен план на старта на третата част. Сандер Райесте демонстрира точен мерник за „студентите“, докато от другата страна Арнет и Стоукс често намираха аргументи да отвърнат на удара. Майкъл Форест удари рамо на своя съотборник в нападение и се погрижи домакините да си издействат само точка след 30 минути игрово време.

Енис напомни за себе си и вдъхнови испанците да се откъснат при откриването на заключителната четвърт. Реализаторските възможности на Стоукс отново се проявиха и шансовете за обрат на Рилецо отново изглеждаха реалистични, но Дейвид Де Джулиъс предотврати тези планове и спокойствието се настани в лагера на домакините, които до финалната сирена не погледнаха назад.

Камау Стоукс се отличи за Рилски със своите 22 точки и 6 борби. Алън Арнет се разписа с 16 точки.

Дейвид Де Джулиъс се открои за победителите с 12 точки и 5 асистенции. Дилън Енис наниза 11 точки.