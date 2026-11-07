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Рилски спортист не срещна трудности с Политехника

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Самоковският тим подхвана серия в НБЛ.

Рилски спортист не срещна трудности с Политехника
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Рилски спортист подхвана положителна серия в НБЛ. Момчетата на Любомир Киров не срещнаха трудности срещу Политехника след 95:65 в двубой от петия кръг. В зала „Дупница“ самоковският тим реши всичко още през първото полувреме, стигайки до втори пореден успех. Освен това Рилецо се постара да нанесе пета последователна загуба за играчите на Александър Драгичевич.

Отборът от Самоков може да се похвали с четири успеха, като има и едно поражение, а „лилаво-оранжевите“ все още търсят своята първа победа при дебюта си в елита. На 14 ноември (събота) Рилски ще пътува до Стара Загора за мач с Берое. За Политехника пък предстои гостуване на Черно море в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Началото не предвещаваше подобен изход, като честата смяна на водачеството затвърди тези думи. Гостите вдигнаха оборотите на бърза ръка и това да де резултат, тъй като за отрицателно време се сдобиха с двуцифрена преднина, която скочи до 11 точки след 10 минути игра.

Самоковският тим продължи в същия дух и във втората част, когато авансът им стана още солидна. Домакините взе по-трудно отвръщаха на удара и Рилецо се изстреля при 48:26 на голямата почивка.

Участникът във ФИБА Къп диктуваше събитията и при подновяването на играта. За сметка на това „лилаво-оранжевите“ се намираха в още по-голям нокдаун, което позволи на гостите да се отскубнат с 25 точки в края на предпоследния период. По този начин финалната десетка бе интересна само за крайния резултат.

Мирослав Васов се отличи за Рилски с 20 точки. Красимир Петров наниза 16, Христо Бъчков остави на сметката си 14 и 5 борби. Малик Джонсън се доближи до триъл-дабъл, завършвайки с 11, 6 овладени под двата ринга топки и 9 асистенции.

Филип Бошкович отговори с 21 точки и 8 борби за Политехника. Ландън Гласпър наниза реализира 16.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Политехника #БК Рилски Спортист

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