Рилски спортист не успя да се противопостави на Студио Загреб в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби от Студио Загреб с 59:66 (16:23, 11:15, 21:11, 11:17) в мач от 13-ия кръг на Адриатическата лига за жени.

Джозе-Ан Джонсън спечели спорната топка и срещата в зала “Арена СамЕлион” в Самоков започна с тройка на капитанката Радина Илиева. Гостенките обаче отговориха с поднасяне на Драгана Домузин. Хърватките стигнаха до обрат и поведоха с 4 точки след точни изстрели от наказателната линия на Андреа Станкович. Първата четвърт завърши с преднина от 7 точки за възпитаничките на Даница Талаич с два вкарани фаула на носещата капитанската лента Леа Хайдин.

Изстрел зад арката на Андреа Станкович даде начало на втория период, с което хърватките изградиха двуцифрена преднина от 10 точки. В следващата атака тройка реализира и Леа Хайдин. Авансът на баскетболистките в лилаво достигна 15 пункта след кош на Драгана Домузин. На почивката Рилецо изоставаше с 11 точки след кош на Ивана Бонева.

Третата четвърт започна както и първата - с тройка на Радина Илиева. С напредването на частта самоковките заиграха по-уверено и намалиха пасива си до едно владение, минута преди края на частта с тройка на Ивана Бонева. Преди заключителните 10 минути игра баскетболистките на Маргарита Маринкова изоставаха с точка при резултат 48:49.

Първите 3 минути от частта преминаха без кош, преди пробив на Драгана Домузин да завърши с поднасяне. Това даде началото на 10 поредни точки за хърватките. Димана Костова отбеляза първите точки за домакините чак 5 минути и половина след началото на частта. Заключителните минути отново бяха за гостенките, които заслужено стигнаха до успеха след

Най-резултатна бе Ивана Бонева с 20 точки, 4 борби и 2 асистенции. За победителките Драгана Домузин завърши с дабъл-дабъл след 18 точки и 13 асистенции.

Рилски спортист заема 5-ата позиция в подреждането с 3 победи и 8 загуби. Студио Загреб е 6-и в класирането със същия актив.