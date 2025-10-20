Рилски спортист остава безгрешен в НБЛ след домакински успех над Черно море

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионът надигра вицешампиона в повторение на миналогодишната финална серия.

БК Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист победи Черно море с 96:84 (22:22, 25:19, 18:27, 31:16,) в мач от третия кръг на Националната баскетболна асоциация. Сблъсъкът бе повторение на миналогодишната финална серия, спечелена от самоковци с 3:1 победи.

Гостите започнаха срещата с кошове на Алонзо Гафни и Георги Боянов, като домакините отговориха със стрелба на Джейлън Томас. Първата тройка в двубоя бе дело на Ламонт Уест. “Моряците” впечатляваха с изявите си в преден план в хода на първата четвърт. Тройка от нула градуса с фаул на Николай Стоянов бе последвана от мощна забивка на Алонзо Гофни. Домакините обаче не им позволяваха да се откъснат и минута преди края на частта изравниха за 22:22.

Майкъл Едуардс бе точен “зад арката”, за да даде аванс на тима си за първи път в срещата. Баскетболистите в зелено обаче си върнаха инициативата с кош и фаул на Ламонт Уест и поднасяне на Георги Боянов. Точни изстрели от наказателната линия на Камау Стоукс и нова тройка от нула градуса на Майкъл Едуардс доведоха до ново равенство 34:34. Ефектно отиграване “alley-oop”, завършено от Алонзо Годфри възстанови аванса на варненци. На почивката обаче самоковци се оттеглиха с преднина - 47:41 след тройка със сирената на юношата на тима Мирослав Васов.

След подновяването на играта възпитаниците на Васил Евтимов побързаха да погасят пасива си с кошове на Алонзо Гафни и Ламонт Уест, но играчите на Любомир Киров отговориха с успешни атаки, завършени от Джейлън Томас и Камау Стоукс. В средата на частта двата тима размениха водачеството си на няколко пъти и двубоят вървеше кош за кош. Стрелба за три точки на Камау Стоукс отново фиксира равенството - 60:60. Деян Карамфилов и Николай Стоянов също бяха точни от дистанция, преди Алонзо Гофни да се разпише със сирената за 68:65.

Играчите в бяло върнаха преднината си с кошове на Джейлън Томас и Деян Карамфилов, но гостите изравниха с тройка на Джелани Уотсън-Гейл. Неспортсменско нарушение на Николай Стоянов прати Александър Янев на наказателната линия за два успешни фаула. В последвалата атака Джелън Томас също бе фаулиран и след нова точка от фаул домакините поведоха със 79:74. Тройка с табло на Мирослав Васов и бъраза атака, завършена от Ала Арнет осигуриха двуцифрен аванс на шампионите. До края на срещата самоковци задържаха аванса си и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен в срещата бе Алонзо Гафни с 22 точки. За победителите Джейлън Томас записа дабъл-дабъл след 19 точки и 12 борби. Джелани Уотсън-Гейл също завърши с дабъл-дабъл за гостите след 12 пункта и 11 асистенции.

Рилски оглавява класирането с пълен актив от 3 победи. Черно море е 4-и в подреждането с актив от два успеха и една загуба.

